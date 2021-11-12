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Canlı yayında gergin anlar! Mehmet Metiner stüdyoyu terk etti

12.11.2021 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Partisi Genel Başkanı Abdurrahim Karslı, “FETÖ diye bir örgüt yoktur” sözlerini canlı yayında tekrarlayınca, AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner stüdyoyu terk etti.

Canlı yayında gergin anlar! Mehmet Metiner stüdyoyu terk etti

Canlı yayında FETÖ tartışması yaşandı. Programda Abdurrahim Karslı’nın hain 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında attığı “FETÖ diye bir örgüt yoktur” şeklindeki sosyal medya paylaşımı ekrana getirildi. Mehmet Metiner bu paylaşımı ilk kez gördüğünü ve çok şaşırdığını söyleyerek Karslı’ya canlı yayında tepki gösterdi.

"BEN İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Bunun üzerine Karslı’ya dönüp tekrar “FETÖ terör örgütü yok mu yani” diye sordu. Karslı sözlerinin arkasında durunca Mehmet Metiner tepki göstererek, “Ben ilk defa görüyorum bu tweeti. Bu sizin durduğunuz yeri kimi arkaladığınızı yeter sebeptir” dedi. Metiner’in bu sözleri üzerine Karslı “Tamam doğru” dedi.

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STÜDYOYU TERK ETTİ

Bunun üzerine iyice sinirlenen Metiner “Bu mesajı görseydim sizinle burada oturmazdım. Ben 16 Temmuz’u yaşan bir insanım. Benim yanımda arkadaşlarım öldürüldü. Ben izninizle kalkacağım. Bunu gerçekten görseydim hiç gelmezdim” diyerek stüdyoyu terk etti.

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Anahtar Kelimeler:
fetö Mehmet Metiner
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