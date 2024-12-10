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  4. Canlı yayında gergin anlar! Soli Özel ile tartışan Prof. Dr. İlber Ortaylı stüdyoyu terk etti: "Nereden geliyorsun ya böyle talimat verir gibi..."

Canlı yayında gergin anlar! Soli Özel ile tartışan Prof. Dr. İlber Ortaylı stüdyoyu terk etti: "Nereden geliyorsun ya böyle talimat verir gibi..."

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
10.12.2024 23:25
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Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Soli Özel arasında, Okan Bayülgen'in programında tartışma yaşandı. 'Suriye' konusunun konuşulduğu programda Özel, Ortaylı'yı diğer konuğun sözünü kesmekle itham edince Ortaylı çok sinirlendi. Ortaylı, Özel'e "Nereden geliyorsun ya böyle talimat verir gibi oturuyorsun okuyorsun. Her şeyin bir haysiyeti var böyle konuşma tartışma olmaz" diye tepki gösterdi. Tartışmanın ardından Ortaylı canlı yayını terk etti.

Canlı yayında gergin anlar! Soli Özel ile tartışan Prof. Dr. İlber Ortaylı stüdyoyu terk etti: "Nereden geliyorsun ya böyle talimat verir gibi..."

Geçtiğimiz günlerde katıldığı programda rahatsızlanarak hastanede tedavi gören duayen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı sağlığına kavuşmasının ardından TV100'de yayınlanan 'Okan Bayülgen ile Muhabbet Kralı' programına katıldı. Ortaylı ve Bayülgen, Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak ve ardından ise siyaset bilimci yazar Soli Özel ile Suriye ve Esad'ın devrilmesini konuştu.

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"SÖZÜNÜ KESTİN" LAFINA SİNİRLENDİ

Canlı yayın sırasında Irak, Suriye'nin konuşulduğu anlarda Soli Özel ile İlber Ortaylı arasında tartışma yaşandı.

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Ortaylı'nın "Lazkiye ne olacak yarın bunun üzerine bilgin var mı?" sözlerine Özel, "Deniz Hanım konuşsun. Çünkü konuşuyordu sözünü kestin onun için konuşsun" diyerek yanıt verdi.

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"HER ŞEYİN BİR HAYSİYETİ VAR"

Özel'in tavrına sinirlenen İlber Ortaylı, "Her şeyin bir usulü var. Bırakın böyle konuşmayı yaz böyle tartışma olmaz. Ben bırakıyorum burayı. Her şeyin bir haysiyeti vardır. Geliyorsunuz zaten tavrı koydunuz ortaya. Nereden geliyorsun ya böyle talimat verir gibi oturuyor okuyorsun. Bırakın ya Allah aşkına böyle konuşma mı olur." diyerek tepki gösterdi.

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YAYINI TERK ETTİ

Ortaylı, Bayülgen'in araya girme çabalarına rağmen ayağa kalkarak canlı yayını terk etti.

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Anahtar Kelimeler:
İlber Ortaylı Okan Bayülgen
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