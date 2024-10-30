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  4. Canlı yayında gergin anlar! Ümit Özdağ o ismin yayına katılacağını duyunca stüdyo terk etti: "Muhatabım olamaz..."

Canlı yayında gergin anlar! Ümit Özdağ o ismin yayına katılacağını duyunca stüdyo terk etti: "Muhatabım olamaz..."

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
30.10.2024 00:25
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir programda CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın yayına alınmak istemesi üzerine canlı yayını terk etti. Özdağ, yayını terk ettiği sırada, "Zafer Partisi Genel Başkanı olarak benim muhatabım Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir tek Özgür Özel'dir." ifadelerini kullandı.

Canlı yayında gergin anlar! Ümit Özdağ o ismin yayına katılacağını duyunca stüdyo terk etti: "Muhatabım olamaz..."

Sözcü TV’nin canlı yayınına konuk olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörist elebaşı PKK'lı Abdullah Öcalan için başlattığı çağrıya karşı CHP'nin tutumunu sert bir dille eleştirdi. Bu eleştirilere yanıt vermek isteyen CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın yayına katılacağını öğrenmesi sonrası Özdağ, canlı yayını terk etti.

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"BENİM MUHATABIM ÖZGÜR ÖZEL'DİR"

Özdağ muhatabının CHP Genel Başkanı Özgür Özel olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı:

“Zafer Partisi Genel Başkanı olarak benim muhatabım Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir tek Özgür Özel'dir.

ÖZEL'İ TARTIŞMAYA DAVET ETTİ

Ben Türk kamuoyu önünde Özgür Bey'i sadece bu konuyu tartışmak için bir programa davet ediyorum.

Bunun dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiçbir yetkili benim bu programda muhatabım olamaz.

Özgür Bey bağlanır, gelir konuşurum. Ama bunun dışında cevap hakkını ben yayından ayrılırım, ondan sonra bağlanıp söylesinler.”

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Ümit Özdağ CHP MHP Zafer Partisi
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