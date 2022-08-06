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Canlı yayında gergin dakikalar! Milletvekili Enginyurt, gazeteci Şimşek'in üzerine yürüdü, yayını kesmek zorunda kaldılar

06.08.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt katıldığı televizyon programında gazeteci Latif Şimşek'in üzerine yürüdü. Gergin dakikaların yaşandığı programda diğer konuklar araya girmek zorunda kaldı. Moderatörün 'kesin yayını' demesinin ardından önce tarafların mikrofonları susturuldu, ardından program apar topar reklama gitti.

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek'in katıldığı canlı yayında gerilim tavan yaptı. TV100 ekranlarında yayınlanan Gündeme Dair programında Cemal Enginyurt'un Latif Şimşek'in üzerine yürümesinin ardından program yayına ara vermek zorunda kaldı.

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BİR ANDA ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Programda Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk süreci hakkında konuşulurken Latif Şimşek, "Bu ülkenin istinafı var, Yargıtay'ı var, Anayasa Mahkemesi var... Bu ülkenin savcısını da, hakimini de, istihbaratını da, polisini de bu kadar küçümseyemezsiniz." dedi. Bu sözlerin ardından sinirlenen Enginyurt, "Küçümseyemezsiniz derken... Ya bırakın bu savunuculuk işlerini. Polis de bizim, devlet de bizim." karşılığını verdi. İki taraf karşılıklı bağırmaya başlarken Enginyurt bu anlarda ayağa kalkarak Şimşek'in üzerini yürüdü.

YAYINA ARA VERDİLER

Moderatör Pınar Işık Ardor'un araya girme çalışmalarının başarısız olması nedeniyle programın konuklarından Araştırmacı/Yazar Doğan Çağlar ikili arasına girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Bu anlarda önce konukların mikrofon sesleri, ardından da yayın kesildi.

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"ENGİNYURT'UN KORUMASI ŞİMŞEK'İ DARP ETTİ"

Program yeniden başladığında Enginyurt ve Şimşek'in stüdyoda olmadığı görüldü. Reklamın ardından açıklamada bulunan sunucu Ardor şu ifadeleri kullandı:

"Cemal Enginyurt ve Latif Şimşek farklı fikirde olabilirler ama fikirler tartışır. Biz bu programları bunlar için yapıyoruz. Ekranlara maalesef kötü görüntüler yansıdı. Bunun ardından biz stüdyoda daha kötü görüntüler yaşadık. Enginyurt'un koruması gözümüzün önünde Şimşek'i darp etti. Konu yargıya intikal ettirildi. Şiddetle kınıyoruz bunu. Latif Şimşek de biraz toparlandıktan sonra yayını gelecek. Hepinizden özür diliyoruz. "


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canlı yayın Cemal Enginyurt
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