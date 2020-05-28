MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Canlı yayında göğüsleri görünen Amanda Holden'dan itiraf: Bilerek yaptım

Canlı yayında göğüsleri görünen Amanda Holden'dan itiraf: Bilerek yaptım

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 14:26 | Son Güncelleme

İngiltere'de yayınlanan Yetenek Sizsiniz yarışmasında jüri üyeliği yapan Amanda Holden, programın reytinglerinin artması için canlı yayında bilerek göğüs frikiği verdiğini itiraf etti.

Britain's Got Talent yarışmasında juri üyesi olan İngiliz televizyon kişiliği ve oyuncu 49 yaşındaki Amanda Holden, canlı yayında elbisesinin açılıp göğüslerinin dışarı çıkması ile ilgili açıklama yaptı. Amanda, kasten çok açık giyindiğini ve göğüslerinin dışarı çıkmasına kendisinin izin verdiğini bu şekilde programın reklamını yaptığını itiraf etti.

Amanda, program için jüri koltuğunda oturduğu zaman, neler söyleyeceğini, ne yapacağını, göğüslerinin dışarı çıkacağını bunların hepsinin farkında olduğunu söyledi. 49 yaşındaki ünlü isim, bunun belki kariyeri için bir intihar bile olabileceğini açıkladı.

Capture

Amanda, yaptığı açıklamada BGT yarışmasında iyi bir jüri üyeliği yaptığını bundan sonra İngiltere'de yayınlanan ve en çok izlenen yetenek programlarından biri olan I'm A Celeb programında da jüri üyeliği yapmayı düşündüğünü de ifade etti.

Amanda uzun yıllar çok açık bir şekilde giyindiği için dikkatleri üzerine çekmiş programın canlı yayınında küfür ettiği için de tepki almıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böceklerden koronavirüs geçer mi? Böceklerden koronavirüs geçer mi?
Aşk itiraf! 'Kapısında yattım'Aşk itiraf! 'Kapısında yattım'
Şarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadıŞarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Yeni açıklama

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Yeni açıklama

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Gözler kritik toplantıda

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Gözler kritik toplantıda

Korkutan haberler geliyor! Her yerde ölümler azalırken...

Korkutan haberler geliyor! Her yerde ölümler azalırken...

Gece yarısı çok önemli açıklamalar: Kamuoyuyla paylaşılacak

Gece yarısı çok önemli açıklamalar: Kamuoyuyla paylaşılacak

Merkel'den tüm dünyayı tedirgin eden sözler

Merkel'den tüm dünyayı tedirgin eden sözler

Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor

Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

'Yardım için Kızılay'a başvurdum' diyen eski eşten sonra nişanlıdan flaş açıklama

'Yardım için Kızılay'a başvurdum' diyen eski eşten sonra nişanlıdan flaş açıklama

'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum'

'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esra Erol'dan bomba itiraflar! Karnımdaki bebeği kaybetmek...

Bomba itiraf! 'Karnımdaki bebeği kaybetmek...'

7 aylık hamile olan Ebru Şancı: İki çocuk daha istiyorum!

Üçüncü çocuğuna hamile olan Şancı'dan samimi itiraf

Caner Erkin Şükran Ovalı'nın kapısında yatmış!

Aşk itiraf! 'Kapısında yattım'

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'na övgüler yağdırdı! 'Şeyma çok anlayışlı...'

Şeyma'nın kaldırdığı o nottan sonra Acun'dan övgü yağdı

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy büyüdü!

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si büyüdü! İşte son hali

'10 milyon TL olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı

'10 milyonum olsa müziği bırakırım' dedi para yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.