Canlı yayında göğüsleri görünen Amanda Holden'dan itiraf: Bilerek yaptım

Britain's Got Talent yarışmasında juri üyesi olan İngiliz televizyon kişiliği ve oyuncu 49 yaşındaki Amanda Holden, canlı yayında elbisesinin açılıp göğüslerinin dışarı çıkması ile ilgili açıklama yaptı. Amanda, kasten çok açık giyindiğini ve göğüslerinin dışarı çıkmasına kendisinin izin verdiğini bu şekilde programın reklamını yaptığını itiraf etti.

Amanda, program için jüri koltuğunda oturduğu zaman, neler söyleyeceğini, ne yapacağını, göğüslerinin dışarı çıkacağını bunların hepsinin farkında olduğunu söyledi. 49 yaşındaki ünlü isim, bunun belki kariyeri için bir intihar bile olabileceğini açıkladı.

Amanda, yaptığı açıklamada BGT yarışmasında iyi bir jüri üyeliği yaptığını bundan sonra İngiltere'de yayınlanan ve en çok izlenen yetenek programlarından biri olan I'm A Celeb programında da jüri üyeliği yapmayı düşündüğünü de ifade etti.

Amanda uzun yıllar çok açık bir şekilde giyindiği için dikkatleri üzerine çekmiş programın canlı yayınında küfür ettiği için de tepki almıştı.

