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Canlı yayında göğüslerini açtı! Spiker her şeyden habersizken izleyenler şoke oldu

04.07.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazar günü Avustralya'da gerçekleşen bir Rugby maçı esnasında canlı yayın yapan ABC kanalından bir kadın muhabir, her şeyden habersiz maçla ilgili bilgileri seyircilere aktarırken, arkasından geçen genç bir kadın aniden tişörtünü kaldırıp göğüslerini açarak kameralara yaklaşıp gülümsedi.

Pazar günü Avustralya'nın Perth eyaletinde New South Wales ve Queensland arasında gerçekleşen Rugby maçı esnasında yapılan bir canlı yayın esnasında ilginç bir olay meydana geldi.

Maç için stadyumdan canlı yayın yapan ABC muhabiri seyircilere maça dair bilgileri aktarırken arkasından geçen genç bir kadın gülümseyerek kameralara göğüslerini açtı.

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NEDENİ BİLİNMİYOR

muhabir

Genç kadının ABC canlı yayınında göğüslerini neden açtığı henüz bilinmiyor ancak ABC muhabirlerinin maç esnasında başka sorunlar da yaşadıkları öğrenildi.

Bir ABC muhabirinin, giriş kapısında taraftarların stada giriş anını izleyicilere aktarırken kadın taraftarla tartıştığı ve kadınların kendisine küfür ettikleri öne sürüldü.

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