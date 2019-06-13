Canlı yayında gözaltını 2 milyon izledi

Esra Erol’da programında geçtiğimiz günlerde yapılan gözaltı videosu Youtube’de en çok izlenen videolar arasında yer aldı. Video kısa sürede 2 milyon izlenme sayısına ulaştı.

Esra Erol’da programında geçtiğimiz günlerde İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı gasp büro amirliğinden gelen ekipler, canlı yayında M. A. A.’yı gözaltına aldılar. Yaşanan olay karşısında izleyiciler büyük bir şok yaşarken canlı yayındaki gözaltı videosu Youtube’de yaklaşık 2 milyon izlenme sayısına ulaştı. Youtube trend listesinde uzun süre kalan video ile Esra Erol dünya gündeminde yer aldığı da görüldü.

Olayla ilgili M. A. A. tutuklandı

3 ay önce ortalıktan kaybolan Gamze’nin, teyzesinin resmi nikahlı eşi olan M. A. A.’nın aşk mesajları yazarak küçük kızı kandırdığı, ikamet ettiği Gaziantep’e çağırdığı zorla alıkoyarak cinsel istismarda bulunduğu, uyuşturucuya alıştırarak fuhuşa sürüklediği iddia ediliyor. Esra Erol’da programında uzun süre yer alan olayda iddiaları canlı yayında reddeden M. A. A. Gaziantep savcılığından gözaltı kararının ardından, tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

