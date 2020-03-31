HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Canlı yayında gözyaşları sel oldu! Koronavirüs hastası annesine hemşire sayesinde veda etti

Canlı yayında gözyaşları sel oldu! Koronavirüs hastası annesine hemşire sayesinde veda etti

DÜNYA HABERLERİ  | 31.03.2020 11:07 | Son Güncelleme

Koronavirüs hastası annesi ölmeden önce bir hemşire sayesinde veda etme fırsatı bulan Michelle Bennett'in yaptığı görüşme dünyada yankı uyandırdı. Bir hemşire sayesinde hayal olmaktan çıkan görüşme, canlı yayında milyonlarla paylaşıldı.

CNN International'da olayı anlatan hemşirenin sözleri karşısında duygusal anlar yaşayan spiker, gözyaşlarını tutamadı.

ABD'deki birçok aile gibi Michelle Bennett'e de, koronavirüs hastası 75 yaşındaki annesi Carolann Christine Gann ile aynı yerde olamayacağı söylendi.
CNN International yayınına katılan Bennzett o anları "Orada olamamak, annemin elini tutamamak... Çok çaresiz bir duygu, öylesine sinirli ve çaresiz hissetmekten geçen günleri hatırlıyorum" diyerek anlatıyor...
Ancak Washington'daki hastanede görevli bir hemşire, Bennett'in annesine vedasını sağlamak için büyük bir sorumluluk aldı. CNN'e konuşan Bennett bir hemşirenin onu kişisel cep telefonundan aradığını ve annesinin nefes almasının değiştiğini ve muhtemelen daha fazla yaşayamayacağını söyledi.
Bennett'e "Telefonu yüzüne tutacağım, böylece onu sevdiğini söyleyebilirsin ve vedalaşabilirsin" diyen hemşire "Yalnız olmayacak, sonuna kadar onunla kalacağız" diyerek de kadını rahatlatmaya çalıştı. Günün sonunda Bennett hasta annesiyle FaceTime üzerinden konuştu ve vedalaştı...
Annesine "Seni çok seviyorum" dediğini belirten Bennett annesi ile son dönemlerde tartışmalar yaşadıklarını, hemşire sayesinde ona kendisini affettiğini söyleyebildiğini de açıklamasına ekledi.
Bennett annesi ile son anlarını anlatırken CNN spikeri ise gözyaşlarını tutamadı.
Spiker, "Kendi öz annem bile değil ancak kalbim seninle birlikte sıkıştı, çok üzgünüm" dedi. O duygusal anlar canlı yayına böyle yansıdı.
Anahtar Kelimeler:
Spiker koronavirüs hemşire

En Çok Okunan Haberler

İletişim Başkanı Altun'dan eleştirilere sert cevap

İletişim Başkanı Altun'dan eleştirilere sert cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Survivor'da kavga çıktı! O isim diskalifiye oldu

Survivor'da kavga çıktı! O isim diskalifiye oldu

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete geçtiler! Destek yağıyor

Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete geçtiler! Destek yağıyor

İlginizi Çekebilir

Raflar boş kaldı, fiyatlar iki katına çıktı! Halk erzak sıkıntısı yaşıyor

Raflar boş kaldı, fiyatlar iki katına çıktı! Halk erzak sıkıntısı yaşıyor

Virüs tedavisinde o ilacın işe yaradığını bulan doktor ölüm tehdidi alıyor

Virüs tedavisinde o ilacın işe yaradığını bulan doktor ölüm tehdidi alıyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

Spor hocası korona hastası anlattı: Ciğere inerse...

Spor hocası korona hastası anlattı: Ciğere inerse...

Diğer Haberler
Süper taşıyıcı ne demek? Kimler bu tanıma giriyor?

Süper taşıyıcı ne demek? Kimler bu tanıma giriyor?

Koronavirüs ile verem aşısı arasında bağ bulundu

Koronavirüs ile verem aşısı arasında bağ bulundu

Hindistan'da sokağa çıkma yasağı insani trajediye dönüştü

Hindistan'da sokağa çıkma yasağı insani trajediye dönüştü

Hindistan’daki polis memuru evde durmayanları korkutmak için koronavirüs maskesi taktı

Gören şaştı kaldı! Koronavirüs maskesiyle yollara düştü

Avustralya televizyonundan Türkiye yorumu: Durum endişe verici

Avustralya televizyonundan Türkiye yorumu: Durum endişe verici

Çin’de yerel kaynaklı koronavirüs vakasına rastlanmadı

Çin’de yerel kaynaklı koronavirüs vakasına rastlanmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.