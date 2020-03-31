Canlı yayında gözyaşları sel oldu! Koronavirüs hastası annesine hemşire sayesinde veda etti

CNN International'da olayı anlatan hemşirenin sözleri karşısında duygusal anlar yaşayan spiker, gözyaşlarını tutamadı.

ABD'deki birçok aile gibi Michelle Bennett'e de, koronavirüs hastası 75 yaşındaki annesi Carolann Christine Gann ile aynı yerde olamayacağı söylendi.

CNN International yayınına katılan Bennzett o anları "Orada olamamak, annemin elini tutamamak... Çok çaresiz bir duygu, öylesine sinirli ve çaresiz hissetmekten geçen günleri hatırlıyorum" diyerek anlatıyor...

Ancak Washington'daki hastanede görevli bir hemşire, Bennett'in annesine vedasını sağlamak için büyük bir sorumluluk aldı. CNN'e konuşan Bennett bir hemşirenin onu kişisel cep telefonundan aradığını ve annesinin nefes almasının değiştiğini ve muhtemelen daha fazla yaşayamayacağını söyledi.

Bennett'e "Telefonu yüzüne tutacağım, böylece onu sevdiğini söyleyebilirsin ve vedalaşabilirsin" diyen hemşire "Yalnız olmayacak, sonuna kadar onunla kalacağız" diyerek de kadını rahatlatmaya çalıştı. Günün sonunda Bennett hasta annesiyle FaceTime üzerinden konuştu ve vedalaştı...

Annesine "Seni çok seviyorum" dediğini belirten Bennett annesi ile son dönemlerde tartışmalar yaşadıklarını, hemşire sayesinde ona kendisini affettiğini söyleyebildiğini de açıklamasına ekledi.

Bennett annesi ile son anlarını anlatırken CNN spikeri ise gözyaşlarını tutamadı.