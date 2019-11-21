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Canlı yayında güldüren diyalog... Saymaz'dan Didem Arslan'a: İnşallah ağzın bal yesin

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 07:52 | Son Güncelleme

Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu programda, İsmail Saymaz ile Yılmaz’ın girdiği diyalog gülüşmelere neden oldu. Rahmi Turan'ın yazısının konuşulduğu anlarda Arslan'ın, "Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni olsan bu yazıyı basar mıydın?" sorusuna Saymaz'ın, "İnşallah ağzın bal yesin" şeklinde verdiği esprili yanıt stüdyoda kahkahalara neden oldu.

Habertürk TV’de Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu "Türkiye’nin Nabzı" programında İsmail Saymaz ile Yılmaz’ın girdiği diyalog stüdyoda gülüşmelere neden oldu.

Programda, Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın, CHP içerisinden bir kişinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giderek Erdoğan ile genel başkanlık için görüştüğü ve Cumhurbaşkanın da bu isme destek olacağı yönündeki yazısı tartışıldı.

Bu konu üzerine Didem Arslan Yılmaz, Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz’a, "İsmail sen Hürriyet’in Genel Yayın Yönetmeni olsan bu yazıyı gazeteye basar mıydın?" diye sordu.

Saymaz bu soruya esprili bir yanıt vererek, "İnşallah ağzın bal yesin. Gerçi Ahmet Hakan yeni geldi. Yerinde gözü varmış gibi algılanmasın" deyince stüdyodakiler Saymaz’a kahkahayla karşılık verdi.

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