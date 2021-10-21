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  4. Canlı yayında güldüren olay! Odaya giren oğlu zor anlar yaşattı

Canlı yayında güldüren olay! Odaya giren oğlu zor anlar yaşattı

21.10.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bloomberg kanalına görüntülü bağlanarak konuk olan Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü Kıdemli Ortağı Jacob Funk Kirkegaard, yayın sırasında çalışma odasına giren ve babasının tüm çabalarına rağmen kamera açısından çıkmayan oğlu ile zor anlar yaşadı. Yaşananlar programın moderatörünü ve izleyenleri güldürdü.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann'ın görevi bırakması ve yeni kurulacak Alman koalisyon hükümetinin atacağı olası adımların değerlendirildiği programda Kirkegaard'ın oğlunun kadraja girerek arka planda canlı yayını 'sabote etmesi' gülüşmelere neden oldu.

MODERATÖRÜN SORUSU GÜLDÜRDÜ

Konuşmasını bölmeden yayını devam ettirmeye ve oğlunu uzaklaştırmaya çalışan konuk Kirkegaard, bunu başaramayınca yayın moderatörü kahkahalar eşliğinde "Oğlunuz Yunan hükümeti için mi çalışıyor?" sorusuyla konuğunun konuşmasını kesmek zorunda kaldı.

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