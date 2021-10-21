Canlı yayında güldüren olay! Odaya giren oğlu zor anlar yaşattı

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann'ın görevi bırakması ve yeni kurulacak Alman koalisyon hükümetinin atacağı olası adımların değerlendirildiği programda Kirkegaard'ın oğlunun kadraja girerek arka planda canlı yayını 'sabote etmesi' gülüşmelere neden oldu.

MODERATÖRÜN SORUSU GÜLDÜRDÜ

Konuşmasını bölmeden yayını devam ettirmeye ve oğlunu uzaklaştırmaya çalışan konuk Kirkegaard, bunu başaramayınca yayın moderatörü kahkahalar eşliğinde "Oğlunuz Yunan hükümeti için mi çalışıyor?" sorusuyla konuğunun konuşmasını kesmek zorunda kaldı.

