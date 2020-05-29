Canlı yayında hakaret tartışması: Yanlış mı duydum?

CNN Türk'te Hande Fırat'ın hazırlayıp sunduğu 'Gece Görüşü' programında hukukçu Ömer Lütfü Avşar ile AK Parti Tanıtım Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı karşı karşıya geldi.

Normalleşme kararlarının tartışıldığı programda hukukçu Avşar, AVM'lerin çok daha erken açıldığını söyleyerek camilerin kademeli olarak açılmasına anlam veremediğini ifade etti.

AK Parti Tanıtım Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, camilere göre AVM'lerde önlem almanın daha kolay olduğu için böyle bir karar alındığını söyleyerek Avşar'ın sözlerini eleştirdi.

'LAN' TARTIŞMASI



Öte yandan Avşar'ın kendisine yönelik 'lan' ifadesini kullandığını söyleyen Ayvalı, Hande Fırat'a dönerek, "Yanlış mı duydum?" diye sordu. Fırat'ın araya girmesiyle tansiyon düşerken Avyalı, böyle bir ifadesinin olmadığını söyledi.

