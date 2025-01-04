Canlı yayında hayvan kalpleriyle 'bağlama' büyüsü! 'Cinlere fısıldayan adam' adıyla para toplayıp, korku salıyor... Mynet'e gelen görüntüler şoke etti

Sosyal medyada "Cinlere fısıldayan adam" adıyla yayın açan ve canlı yayında insanlara büyü yapan sahtekar hocanın görüntüleri olay yarattı. Mynet WhatsApp İhbar Hattı'na gelen görüntülerde, yayın açan adamın yayına bağlanan diğer kullanıcıların önünde kendisine ismi verilen kişilere büyü yaptığı görüldü.

'JETON' KARŞILIĞI BÜYÜ!

Sahtekar hocanın büyü yapma karşılığında da canlı yayında 'jeton' ve 'hediye rozetler' aldığı istediği iddia edildi.

HAYVAN KALPLERİNİ KULLANIYOR

Kendisine verilen isimlere aleni bir şekilde 'bağlama büyüsü' yapan sahtekar hoca, önce Arapça yazılar olan kağıtları hayvan kalpleri ve kellelerinin üzerine iğnelerken ardından da ocak ateşine tutarak yakıyor.

"YAKALIM, BAĞLAYALIM, ÇIKIŞ YOLU BIRAKMAYALIM"

O sırada isimlerini tek tek söylediği kişiler için "Niyet ettik kalbine böyle iğneyle saplamaya. Gönlü böyle yansın tutuşsun, sevgiyle muhabbetle yansın tutuşsun. Kalbi dönmesin, başka kişiyi de sevmesin. Yakalım, bağlayalım, çıkış yolu bırakmayalım. Kalbini mühürledim, kalbini bağladım. Sevgiye muhtaç edelim, bağlansın çözülmesin." dediği duyuluyor.

"KALBİN YAĞI İLE YANDI! BUNLAR GÜÇLÜ ÇALIŞMALAR"

Sahtekar hoca, yaptığı büyülerin ardından "Bu da yandı. Hem de kalbin yağı ile yandı. Bunlar güçlü çalışmalardır" diye izleyenlere de anlatıyor.

BİR DE YARDIMCILARI VAR

Söz konusu görüntülerde sahtekar hocanın yanında yardımcısı olduğu tahmin edilen bir kadın ve erkeğin de ara ara sesi geliyor.

REKLAM YAPMAYI DA İHMAL ETMİYOR

Yayınlar sırasında gelen mesajlar da dikkat çekerken ara ara reklam da yapılıyor. Yayınların altına "İlmi kitapları almak için cinlere fısıldayan adamla irtibata geçersiniz" yazıldığı görülüyor.

YAYINI İZLEYENLER SÜREKLİ BEĞENİ GÖNDERİYOR

Öte yandan yayını izleyen onlarca kullanıcının da sürekli kalp emojileri ve hediye rozetler gönderdiği görülüyor.

Canlı yayınlara bazı zamanlarda da kullanıcıların bağlandığı duyuluyor.

"YAYINI BİRDEN FAZLA KİŞİYLE YÖNETİYORLAR"

Mynet.com'a gelen ihbar mesajında söz konusu görüntülerle ilgili şu ifadelere yer verildi;

"Bu şahıs herkese açık platformda milletin açık kimlik bilgileriyle hayvan kalplerine hayvan kellelerine ayen beyan büyü yapıyor. Bazı akşamlar düşmanlarını bile tehdit etmekten çekinmeyen bu büyücü, kadın erkek demeden jeton ve müşteri uğruna kanuna aykırı iş yapmaktadır. Tekke ve zaviyelerle ilgili kanunda bu adamın aleni suç işlemekte olduğu ve kalbin üzerine Arapça yazılar, tılsım adı altında şekiller yapıp izleyenleri korku sardırdığını gördük. Hatta izleyenlerin arasında bazı kişilerin bu adama küfür ettiğini, lakin bu suç örgütü birden fazla kişiyle yayını yönettikleri için hemen o kişilerin susturulduğunu da gördük."

MYNET WHATSAPP İHBAR HATTI:

0533 890 54 74