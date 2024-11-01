Canlı yayında ikisi de çılgına döndü! Ersan Şen o sözleri duyunca kendini tutamadı, aldığı yanıt sert oldu: Sen önce milyon dolarların hesabını ver

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanıp görevinden uzaklaştırıldı, yerine kayyum olarak İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy getirildi. Gelişme Türkiye'nin bir numaralı ve en sıcak gündem maddesi haline gelince tartışma programlarının da tansiyonu yükseldi.

ERSAN ŞEN İLE MEHMET EMİN EKMEN BİRBİRİNE GİRDİ

Erdoğan Aktaş'ın moderatörlüğünde tv100'de yayınlanan Eşit Ağırlık programına konuk olan ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ile DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen arasında yaşanan sert tartışma sosyal medyada da gündem oldu.

ERSAN ŞEN O SÖZLERİ DUYUNCA ARAYA GİRDİ

Ersan Şen, Ekmen'in "Türkiye'de ayrılıkçı siyasi parti ve örgütler vardır. Ama TBMM'de ayrılıkçı, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti topraklarından bir parça ayırıp başka bir devlet kurmayı hedefleyen bir siyasi parti yoktur" sözlerini duyar duymaz itiraz edip araya girdi.

SÖZÜ BÖLÜNEN EKMEN ÇILGINA DÖNDÜ

Ersan Şen'in sözünü bölmesine öfkelen Ekmen, "Hocam izin verin ama ya!" diyerek çıkıştı. Ancak Ersan Şen konuşmaya devam etti, bu da Ekmen'i küplere bindirdi.

ERSAN ŞEN'E SERT SÖZLER: CAHİLİN TEKİSİN! MİLYON DOLARLARIN HESABINI VER

"Ne dediğimi dinlemiyorsun! Bir müsaade et ya. Ne dediğini bilmiyorsun, cahilin tekisin. Sen önce yüzlerce kişinin ölümüne sebebiyet veren müteahhitlerden aldığın milyon dolarların hesabını ver. Sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver. Uyuşturucu çetelerinin hesabını ver. Allah'tan kork."

Ersan Şen ise Ekmen'e "Bırak, sen Allah'tan kork" diye yanıt verdi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır