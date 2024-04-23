Canlı yayında ilginç anlar! Atatürk'e 'rahmetli' dedi, Şaban Sevinç tepki gösterdi: Atatürk daima yaşıyor

TV100'de yayınlanan Gürkan Hacır'ın sunduğu "Taksim Meydanı" programında dikkat çeken anlar yaşandı. Gazeteci Şaban Sevinç'in Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili çıkışı sosyal medyanın gündemine oturdu.

"ATATÜRK'E RAHMETLİ DEME"

Programda konuklardan biri olan Gazeteci Sinan Burhan'ın, Mustafa Kemal Atatürk için "Rahmetli Atatürk" tabirini kullanması üzerine Gazeteci Şaban Sevinç, "Atatürk'e rahmetli deme, Atatürk rahmetli değil. Atatürk daima yaşıyor." şeklinde tepki gösterdi. Sevinç'in bu çıkışı, programdaki konukların şaşkınlığına sebep olurken sosyal medyada da yankı buldu. Sevinç'in sözlerinin ardından Burhan, "Tamam, Allah rahmet eylesin yine yaşasın, problem yok ki." ifadesini kullanırken, bir diğer konuk olan Siyasal İletişimci Ferhat Murat ise, "Allah'ın rahmetinden muaf tutma. Herkes Allah'ın rahmetine muhtaçtır." dedi.







