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Canlı yayında ilginç anlar! Atatürk'e 'rahmetli' dedi, Şaban Sevinç tepki gösterdi: Atatürk daima yaşıyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
23.04.2024 09:16
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23 Nisan'ın 104. yılını kutlarken canlı yayında yaşanan Atatürk tartışması dikkat çekti. Gazeteci Sinan Burhan programda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için 'Rahmetli Atatürk' dedi. Bu sözü duyan gazeteci Şaban Sevinç 'Rahmetli deme. Atatürk daima yaşıyor' diyerek tepki gösterdi. Bu anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Canlı yayında ilginç anlar! Atatürk'e 'rahmetli' dedi, Şaban Sevinç tepki gösterdi: Atatürk daima yaşıyor

TV100'de yayınlanan Gürkan Hacır'ın sunduğu "Taksim Meydanı" programında dikkat çeken anlar yaşandı. Gazeteci Şaban Sevinç'in Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili çıkışı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ekran Alıntısı

"ATATÜRK'E RAHMETLİ DEME"

Programda konuklardan biri olan Gazeteci Sinan Burhan'ın, Mustafa Kemal Atatürk için "Rahmetli Atatürk" tabirini kullanması üzerine Gazeteci Şaban Sevinç, "Atatürk'e rahmetli deme, Atatürk rahmetli değil. Atatürk daima yaşıyor." şeklinde tepki gösterdi. Sevinç'in bu çıkışı, programdaki konukların şaşkınlığına sebep olurken sosyal medyada da yankı buldu. Sevinç'in sözlerinin ardından Burhan, "Tamam, Allah rahmet eylesin yine yaşasın, problem yok ki." ifadesini kullanırken, bir diğer konuk olan Siyasal İletişimci Ferhat Murat ise, "Allah'ın rahmetinden muaf tutma. Herkes Allah'ın rahmetine muhtaçtır." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Şaban Sevinç atatürk
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