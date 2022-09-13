Canlı yayında ilginç anlar! Murat Bardakçı'nın sözleri sonrası İlber Ortaylı'nın kahkahası sosyal medyada gündem oldu

Fatih Altaylı, Teke Tek programında Tarihçi Murat Bardakçı ile tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı ağırladı. Murat Bardakçı'nın Osmanlı Hanedanlığı konusunda anlattığı bir olay, İlber Ortaylı'nın ilginç kahkahasına sebep oldu.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Bardakçı'nın "Vals yapıyorlar. Bir ingiliz prensesle Şehzade Murat Efendi sonra 5. Murat. Sonra yanına çağırdığı kişiye 'Biz burada boynuzlu pezevenk değiliz. Şu karıyı söyle bıraksın' diyor." sözlerine İlber Ortaylı'nın güldüğü anlar sosyal medyayı salladı.

