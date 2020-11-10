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Canlı yayında intihar teşebbüsünü takipçileri beğeni yaparak destekledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 12:50 | Son Güncelleme

Antalya’da işleri kötü giden ve eşinden ayrılan genç, kentsel dönüşüm sürecindeki bir binanın çatısında bıçaklı eylemde bulundu.

Antalya’da işleri kötü giden ve eşinden ayrılan genç, kentsel dönüşüm sürecindeki bir binanın çatısında bıçaklı eylemde bulundu. Genç, o anları sosyal medya hesabından 1,5 saatlik canlı yayınla tüm takipçilerine izletti. Birçok kullanıcı, ’beğeni’ ve ’muhteşem’ emojileriyle destek verirken, bazıları ise yorumlarla genci eyleminden vazgeçirmeye çalıştı.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerinde kentsel dönüşüm halindeki 4 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. 40 yaşındaki Erdal T., bir süre önce kentsel dönüşümünden haberdar olmadığı binanın zemin katına telefon ve tahsilat noktası açtı. İddiaya göre binanın dönüşüme gireceğinden haberdar olmayan T., ödediği parayı alamadı, işleri de kötü gitmeye başladı. Erdal T., bir süre önce eşiyle de sorun yaşamaya başladı. İş yerinde yaşamaya başlayan T., girdiği bunalım sonucu sabah saatlerinde eline maket bıçağı alarak çatıya çıktı. Erdal T.’yi çatıda görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıya çıkan polis, maket bıçağı boynuna dayayan Erdal T.’yi ikna çabalarına başladı.
Bu sırada oğlunun eylemini yakındaki parktan izleyen anne Saime Koç, "Erdal, oğlum oğlum” diyerek ağladı.
Polis ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından Erdal T., ikna edilip çatıdan indirildi. Hemen parkta bekleyen annesinin yanına gelen T., gözü yaşlı annesine uzun süre sarıldı. “Oğlum,oğlum” diye ağlayan anne, oğlunun yanından uzun süre ayrılmadı.

"Psikolojisi bozuldu"
Anne Saime Koç, "Çocuğumun psikolojisini bozdular. Bir arabası vardı sattı burayı satın aldı. Dükkan sahibi buranın kentsel dönüşüme gireceğini söylemedi. Şimdi iki aydır oğlum iş yapamadı. Karısından da ayrıldı. Oğlum iki üç aydır burada kalıyordu. Köpeği bağlasanız köpek durmaz. Bu şekilde oğlumu resmen cezaevine koydular. Suyu kesik, elektriği kesik tuvaleti bile söküp götürmüşler, çocuğum bu şekilde burada yaşıyor. Psikolojisi bozuldu" diye konuştu.

1,5 saatlik canlı yayına beğeni ve muhteşem diye destek verdiler
Öte yandan Erdal T.’nin teşebbüs eylemi öncesi ve devamında sosyal medya hesabından cep telefonuyla canlı yayın yaptığı görüldü. Hakkını aramak için çatıya çıktığını belirten T., takipçilerine seslenerek “Polisler geldi. Birazdan gelecekler muhtemelen ve konuşup pazarlık yapacağız” dedi. Erdal T., ardından binaya yaklaşan ekiplere, ‘Bir kişi silahsız, lütfen’ diye seslendi. Yaklaşık 1,5 saat süren canlı yayını boyunca görüntülerde T.’nin takipçilerine derdini anlatması, polis ekipleri ile arkadaşlarının ikna çabaları ve eyleminden vazgeçirilmesi yer aldı. Elindeki maket bıçağıyla eylemine devam eden T.’nin canlı yayınını birçok takipçisinin beğendiği hatta ’muhteşem’ emojisi ile destek verdiği gözlenirken, bazı arkadaşlarının da yorum yaparak Erdal T.’yi ikna etmeye çalıştığı gözlendi.

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