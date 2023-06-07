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  4. Canlı yayında ismini vermeden eleştirdi, "Adam çıkmış her akşam televizyonda bağırıyor" deyip ateş püskürdü! DP'li Cemal Enginyurt'un o anları gündem oldu

Canlı yayında ismini vermeden eleştirdi, "Adam çıkmış her akşam televizyonda bağırıyor" deyip ateş püskürdü! DP'li Cemal Enginyurt'un o anları gündem oldu

07.06.2023 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerden yenik çıkınca Kılıçdaroğlu eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt da seçim sonuçlarının değerlendirildiği canlı yayında Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye gelen eleştirilere yanıt verirken ismini vermeden Prof. Dr. Ersan Şen'e ateş püskürdü. Ersan Şen, 6'lı masa sürecinde İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olma iddiasıyla da gündeme gelmişti.

Canlı yayında ismini vermeden eleştirdi, "Adam çıkmış her akşam televizyonda bağırıyor" deyip ateş püskürdü! DP'li Cemal Enginyurt'un o anları gündem oldu

CHP lideri Kılıçdaroğlu seçimlerin ardından partisinin başında kalmaya devam etti. Parti içinde yaşanan gelişmeler yakından takip edilirken bir yandan da eleştiriler ve hatta istifa çağrıları yükselmeyi sürdürüyor. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise Prof. Dr. Ersan Şen'e canlı yayında çok sert tepki gösterip "Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ediyorsun her akşam. Senin neyine gerek? Bırak, CHP kendi işini kendi görsün. Ben Demokrat Partili'yim, benim neyime gerek şu an CHP'nin genel başkanının kimin olacağı?" diye konuştu.

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"SANA NE ABİ, SEN CHP'DE ÜYE DEĞİLSİN, KENDİ DÜMENİNDESİN"

Cemal Enginyurt Sözcü TV'de gazeteciler Saygı Öztürk ve Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtlarken seçim sonuçlarını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun neden kazanamadığının ele alındığı sırada Cemal Enginyurt şu sözleriyle sert bir çıkışa imza attı:

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Çıkmış birileri, üstelik bunlar CHP'li olmayanlar, televizyonda adam bağırıyor her akşam. İsmini vermeyeceğim. Sana ne lan? Sana ne ya? Sana ne ağabey, sen neyi konuşuyorsun? Sen CHP'de üye değilsin, delege değilsin, sen dümenindesin. Sen Meral hanım 'Cumhurbaşkanı adayı yapacağım' dediğinde kabul etmiş bir adamsın. Sen dönüyorsun, Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ediyorsun her akşam. Senin neyine gerek? Bırak, CHP kendi işini kendi görsün. Ben Demokrat Partili'yim, benim neyime gerek şu an CHP'nin genel başkanının kimin olacağı?"

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"NASIL OLSA HERKES KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRIYOR, SİZE NE OLUYOR?"

Enginyurt konuşmasının devamında da seçim sonuçlarına ve Kılıçdaroğlu'na gelen eleştirilere yönelik şunları söyledi:

"Kolay şimdi tabii. İşin kolayı, nasıl olsa herkes Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıyor. Size ne oluyor? Sizin parti çok mu aldı? AK Parti yüzde 42'den yüzde 35'e düştü, işin bu kısmını niye hiç tartışmıyoruz? MHP olmasa cumhurbaşkanı olamıyor Recep Tayyip Erdoğan."

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Enginyurt ersan şen

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