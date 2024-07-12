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1 saat önce

Canlı yayında kan donduran anlar! Yanlışlıkla kendisini kafasından vurdu

Ankara'da bir kişi sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada elindeki tabancayla kendisini yanlışlıkla kafasından vurdu. Ağır yaralanan adam hastanede tedaviye alınırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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