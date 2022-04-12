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Canlı yayında kan donduran nükleer savaş isteği! Çocuk, yaşlı ayırmadan...

12.04.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus birliklerinin Ukrayna’nın güneydeki Mariupol şehrine kimyasal silahlarla saldırdığı iddia edildi. Kuşatma altındaki şehirdeki Ukrayna'nın özel kuvvetleri Azak Birliği, askerlerin 'solunum yetmezliği' çektiğini iddia etti. Yüksek ateş ve nefes darlığı çeken kurbanların görüntüleri paylaşıldı. 'Donetsk Halk Cumhuriyeti' başkan yardımcısı Eduard Basurin, Mariupol'da tekrar kimyasal saldırıda bulunması için çağrıda bulundu.

Canlı yayında kan donduran nükleer savaş isteği! Çocuk, yaşlı ayırmadan...

Rusya’nın yoğun saldırılarının hedefinde olan Mariupol kentinde kimyasal silah kullanıldığına dair iddialarda bulunulmuştu. İngiltere, Mariupol’da kimyasal silah kullanıldığına dair iddialar üzerine inceleme başlattığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Liz Truss, ayrıntıları doğrulamak için ortaklarıyla acilen çalıştıklarını ve bu iddia doğruysa Rusya’nın bundan sorumlu tutulacağını söylemişti.

Olayların ardından Ukrayna Parlamento üyesi Ivana Klimpuş da Rusya’nın Mariupol’da bilinmeyen bir madde kullandığını ve insanların nefes darlığı çektiğini iddia etmiş, "büyük ihtimalle kimyasal silah" olduğunu belirtmişti.

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ZEHİRLİ BİR MADDE KULLANDILAR

Ukrayna’nın özel kuvvetleri Azak Taburu da Rus birliklerinin Mariupol’daki Ukrayna birliklerine ve sivil halka zehirli bir madde ile saldırıldığını ve bunun nefes darlığı ile nörolojik sorunlara sebep olduğunu bildirdi. Solunum problemleri, yüksek ateş ve kulak çınlaması gibi sorunlar yaşayan kurbanların görüntüleri de sosyal medyada paylaşıldı.

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Ukrayna’ya karşı savaşan, Donetsk'teki ayrılıkçı Rus birliklerinin temsilcisi Eduard Basurin de öncesinde Mariupol'da kimyasal silah kullanılması durumunu gündeme getirmişti. Bölgeden ayrılamayan çok sayıda sivilin ve askerin Avrupa’nın en büyük tesislerinden sayılan Azovstal demir-çelik fabrikasına sığındığını iddia eden Basurin, Rusya'nın ana kanalında, yayınlanan bir şovda burdaki sığınmacıları dışarı çıkarmak amacıyla kimyasal silah kullanımı için çağrıda bulundu.

''KİMYASAL BİRLİKLERİ KULLANACAĞIZ''

Fabrikanın tüm çıkışlarını kapatarak Ukrayna güçlerinden ele geçirmesi gerektiğini söyleyen Basurin "Sonra onları dumana katıp dışarı çıkarmak için kimyasal birlikleri kullanacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, dün gece Rusların kimyasal silahlar konuşlandırabileceğini itiraf etti, ancak Mariupol'da kesinlikle kullanıldıklarını söylemekten kaçındı.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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