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  4. Canlı yayında kayınpederini öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı

Canlı yayında kayınpederini öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 22:56 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Gediz ilçesinde geçtiğimiz yıl kayınpederini bıçaklayarak öldüren ve 10 ay cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakılan, bir televizyon programında cinayeti itiraf etmesinin ardından tekrar gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, 3 Ocak 2019’da Gediz’in Umurbey Mahallesi’nde oturan Süleyman Yıldırım ile evine gelen damadı Süleyman Gürbüz arasında ailevi nedenlerden tartışma çıktı.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde geçtiğimiz yıl kayınpederini bıçaklayarak öldüren ve 10 ay cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakılan, bir televizyon programında cinayeti itiraf etmesinin ardından tekrar gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 3 Ocak 2019’da Gediz’in Umurbey Mahallesi’nde oturan Süleyman Yıldırım ile evine gelen damadı Süleyman Gürbüz arasında ailevi nedenlerden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gürbüz, kayınpederini bıçakla bacağından yaraladı. Ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan ve yakalanarak tutuklanan Gürbüz (48), 10 ay cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakıldı. Gürbüz, İstanbul’da katıldığı bir televizyon programında cinayeti itiraf etmesinin ardından tekrar gözaltına alınarak Gediz’e getirildi. Gürbüz, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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