Canlı yayında ‘kayyum’ diyalogu gündem yarattı! CHP'li Erkek ısrarla o ifadeyi kullanmadı

Türkiye’nin beklediği seçim için artık 24 saatten az bir süre kaldı. Siyasiler kritik cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur oylaması öncesinde son açıklamalarını yaparken vatandaşların rekor bir katılımla sandığa gitmesi bekleniyor.

KAYYUM İFADESİNİ KULLANMADI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, kayyum uygulamasını anlatırken, "Adını siz koyun" diyerek kayyum ifadesini kullanmaktan kaçınması dikkat çekti.

Habertürk’te yayınlanan Mehmet Akif Ersoy'un programına katılan Erkek, "Kayyum nasıl olur biliyor musunuz? Mahkeme kararı olmadan adamı alırsınız, birini atarsınız. Kayyum odur." dedi. Erkek, kayyum ifadesi ile ilgili ısrarla devam eden soruya ise son olarak "Mahkeme kararı olunca zaten onun belediye başkanlığı düşüyor. Adını siz koyun" ifadelerini kullandı.

Canlı yayında Muharrem Erkek ile Mehmet Akif Ersoy arasından yaşanan ‘kayyum’ diyalogu şu şekilde yaşandı:

Mehmet Akif Ersoy: Kayyum uygulamasına tamamen son mu verilecek? Bunu bir netleştirebilir miyiz?

Muharrem Erkek: Yargı kararı olmadan yargı kararı varsa tabi ki bir suçla ilgili hüküm konulmuşsa gereği yapılır.

Mehmet Akif Ersoy: Yargı kararı olduğu takdirde kayyum uygulaması devam edecek o zaman!

Muharrem Erkek: Mahkeme kararı yargı kararı var ise o belediye başkanı tabi ki görevine devam edemez zaten.

Mehmet Akif Ersoy: Kayyum mu atanacak peki oraya?

Muharrem Erkek: Şimdi bakın! Mahkeme kararı var ise bir seçilmiş belediye başkanı ile ilgili ve bu terörle iltisaklı ise o şekilde uygulama devam edebilir ama yargı kararı varsa. Burada temel yargı kararı buna dikkat etmek lazım.

Mehmet Akif Ersoy: ‘Belediye başkanı ile ilgili yargı kararı varsa o belediye başkanı görevden alınacak o belediyeye kayyum atanacak’ diyebiliyor muyuz?

Muharrem Erkek: Aslında o artık bir kayyum uygulaması olmuyor çünkü ortada bir mahkeme kararı oluyor. Mahkeme kararı olduğu için bu şekildeki mevcut kayyum uygulaması devam etmiş olmuyor.

Mehmet Akif Ersoy: Belediye Meclisi’nde seçim yapılır deniyordu gerçi o yasal değilmiş sayın Soylu yayında öyle söylemişti ama yani şöyle belediyede meclis seçim yapıp kendi içerisinde bir belediye başkanı mı belirleyecek aynı parti içinden yoksa kayyum mu atanacak bunu anlamaya çalışıyorum sadece!

Muharrem Erkek: Terörle ilişkili suçlarda meclis seçemiyor zaten yasa ona müsaade etmiyor.

Mehmet Akif Ersoy: Kayyum atanıyor o zaman!

Muharem Erkek: Siz öyle diyorsanız öyle ben o şekilde demiyorum ama…

Mehmet Akif Ersoy: Siz ne diyorsunuz! Sizin ne dediğiniz önemli benim dediğim değil.

Muharrem Erkek: Mehmet Akif Bey mevcut uygulamadan çok farklı bir şey yapacağız biz. Mevcut uygulamada İçişleri Bakanı keyfine göre belediye başkanını görevden alıyor. Biz diyoruz ki yargı kararı. Hukuk devletinde olması gereken bu değil mi yargı kararı olacak diyoruz. Terörle ilgili değilse zaten meclisten seçiliyor ama terörle ilişkili ise meclisten seçilemiyor mevcut yasaya göre.

Mehmet Akif Ersoy: Tamam o zaman kayyum atanmış olmuyor mu efendim! Anlamadığım için soruyorum!

Muharrem Erkek: Hayır öyle olmuyor Mehmet Akif Bey! Kayyum ne oluyor biliyor musunuz? Mahkeme kararı olmadan adamı alırsınız birini atarsınız kayyum odur.

Mehmet Akif Ersoy: Tamam mahkeme kararı ile olunca ne oluyor?

Muharrem Erkek: Mahkeme kararı olunca zaten onun belediye başkanlığı düşüyor.

Mehmet Akif Ersoy: Siz dışarıdan birini atayınca onun ismi ne oluyor efendim bilmediğim için soruyorum

Muharrem Erkek: Ee adını siz koyun!



