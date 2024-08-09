Canlı yayında kıyamet koptu! Ersan Şen'in "Hakikaten cahilsin sen" çıkış Hacı Yakışıklı'yı çileden çıkarttı

Canlı yayındaki tartışma anları sosyal medyanın da gündeminde. Ersan Şen ve Hacı Yakışıklı birbirlerine sert çıktı. Moderatör Erdoğan Aktaş tarafları yatıştırmakta zorlandı.

tv100'de yayınlanan programda Türkiye'nin Suriye operasyonlarının konuşulduğu sırada Hacı Yakışıklı, Ersan Şen'e "Suriye'den çekilelim mi?" diye sordu. Şen yanıt olarak "Suriye'den çekilmeliyiz. Milletimizin geleceği için Beşar Esad ile anlaşmalıyız. Şehit istemiyorum" diye konuşurken tartışmanın tansiyonu yükseldi.

ERSAN ŞEN'E 'HAMASET' SUÇLAMASI

Bu sırada Yakışıklı, Ersan Şen'in sözlerine yönelik "Bu hamaset, şehitlerimizin üzerinden konuşmak tamamen hamaset" diye çıkıştı.

"HAKİKATEN CAHİLSİN SEN"

Buna sinirlenen Ersan Şen ise Yakışıklı'ya "Hakikaten cahilsin sen Hacı" deyince ipler iyice koptu.

YAKIŞIKLI ÇILGINA DÖNDÜ

Bu sözleri duyan Hacı Yakışıklı bağıra bağıra "Düzgün konuş! Lafını sana iade ediyorum. Bak daha ağır konuşurum" dedi.

Moderatör Erdoğan Aktaş ise tarafların yatıştırmaya çalıştı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır