HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Canlı yayında kıyamet koptu! Ersan Şen'in "Hakikaten cahilsin sen" çıkış Hacı Yakışıklı'yı çileden çıkarttı

Canlı yayında kıyamet koptu! Ersan Şen'in "Hakikaten cahilsin sen" çıkış Hacı Yakışıklı'yı çileden çıkarttı

09.08.2024 09:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hukukçu Ersan Şen ile gazeteci Hacı Yakışıklı canlı yayında birbirine girdi. Suriye meselesinin tartışıldığı anlarda seslerle birlikte tansiyon da yükseldi. Kendisini "hamaset yapmak" ile suçlayan Yakışıklı'ya Ersan Şen "Hakikaten cahilsin sen Hacı" diye yanıt verince Yakışıklı çileden çıktı.

Canlı yayındaki tartışma anları sosyal medyanın da gündeminde. Ersan Şen ve Hacı Yakışıklı birbirlerine sert çıktı. Moderatör Erdoğan Aktaş tarafları yatıştırmakta zorlandı.

Ekran görüntüsü 2024-08-09 092321

tv100'de yayınlanan programda Türkiye'nin Suriye operasyonlarının konuşulduğu sırada Hacı Yakışıklı, Ersan Şen'e "Suriye'den çekilelim mi?" diye sordu. Şen yanıt olarak "Suriye'den çekilmeliyiz. Milletimizin geleceği için Beşar Esad ile anlaşmalıyız. Şehit istemiyorum" diye konuşurken tartışmanın tansiyonu yükseldi.

Ekran görüntüsü 2024-08-09 092332

ERSAN ŞEN'E 'HAMASET' SUÇLAMASI

Bu sırada Yakışıklı, Ersan Şen'in sözlerine yönelik "Bu hamaset, şehitlerimizin üzerinden konuşmak tamamen hamaset" diye çıkıştı.

Ekran görüntüsü 2024-08-09 092351

"HAKİKATEN CAHİLSİN SEN"

Buna sinirlenen Ersan Şen ise Yakışıklı'ya "Hakikaten cahilsin sen Hacı" deyince ipler iyice koptu.

Ekran görüntüsü 2024-08-09 092401

YAKIŞIKLI ÇILGINA DÖNDÜ

Bu sözleri duyan Hacı Yakışıklı bağıra bağıra "Düzgün konuş! Lafını sana iade ediyorum. Bak daha ağır konuşurum" dedi.

Ekran görüntüsü 2024-08-09 092420

Moderatör Erdoğan Aktaş ise tarafların yatıştırmaya çalıştı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
TV100 tartışma ersan şen
En Çok Okunan Haberler
Doktor baba hakkında çirkin iddia ifşa oldu! "Ahlaksız bir teklif"

Doktor baba hakkında çirkin iddia ifşa oldu! "Ahlaksız bir teklif"

Ankara'da yolcu otobüsü köprüye saplandı: Çok sayıda can kaybı var

Ankara'da yolcu otobüsü köprüye saplandı: Çok sayıda can kaybı var

Sinem Dedetaş: "İBB Başkanlığına hazırım"

Sinem Dedetaş: "İBB Başkanlığına hazırım"

Düzce'de feci kaza! Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 25 yaralı

Düzce'de feci kaza! Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 25 yaralı

O yorumu görünce dayanamadı! 'İran'a git!' diyerek sert çıktı

O yorumu görünce dayanamadı! 'İran'a git!' diyerek sert çıktı

Çilek satan küçük çocuğa 50 TL yerine 1.832 TL ödedi! "Abi bu fazla"

Çilek satan küçük çocuğa 50 TL yerine 1.832 TL ödedi! "Abi bu fazla"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.