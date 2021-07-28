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Canlı yayında kritik açıklama: 4. dalgaya doğru gidiyoruz

28.07.2021 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, normalleşme sürecinde tedbirlerin unutulduğunu belirterek, "Şu anda ciddi şekilde 4. dalgaya doğru gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Canlı yayında kritik açıklama: 4. dalgaya doğru gidiyoruz

Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, CNN TÜRK canlı yayınında artan vaka sayılarını değerlendirdi.

Prof. Dr. Kocatürk'ün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sahada giderek daha fazla sayıda hasta olduğunu görüyoruz. Başvurular da hastaneye yatışlar da arttı. Bazı hastaneler Kovid servislerine dönmeye başladı. Her seferinde gevşiyoruz ve tedbirleri unutuyoruz. Aşı konusunda da yeterli oranlara ulaşmayınca ne yazık ki rakamlar korkutucu olmaya devam ediyor. Aşı olmayanların hastalığı bulaştırmada rolü vardır ama bununla ilgili bir veri yok elimizde. Türkiye'de birçok kişi iki doz Sinovac yaptırdı. Sinovac'ların delta varyantına karşı etkisi sınırlı görünüyor. Riskli olan kişiler veya Sinovac'ı yaptıran ve 1 ay geçen kişilerin BionTech yaptırmalarında fayda var. Maskenin de aşı kadar etkili olduğunu söylemek lazım. Açık havada da maskeleri çıkarmamak lazım.

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"AŞIDAN BAŞKA ALTERNATİFİMİZ YOK"

Şu anda ciddi şekilde 4. dalgaya doğru gidiyoruz. Biz şu anda şikayeti olanları ve onların temaslılarına test yapıyoruz. Tarama testi yapmamız gerekiyor. Aşılama konusundaki risklerle ilgili sorulara daha net cevaplar verilirse aşı kararsızlığı da azalacaktır. Bizim sürekli o kişilere karşı bilimsel verilerle anlatmamız lazım. Aşıdan başka alternatif bulamadığımızı belirtmemiz gerekiyor. Elimizdeki en iyi yöntem aşı. İlaç çalışmaları ne yazık ki bir sonuç vermedi. Zorunlu aşı uygulaması pek bir işe yaramaz. Onun yerine daha fazla bilgi paylaşmak gerekiyor. Giderek daha genç yaştaki insanların daha ciddi geçirdiğini söylemek lazım. Uzun vadede hemen hemen tüm organlarda hasar yarattığını belirtmek lazım. Tüm dünya artık daha genç yaştaki insanlara aşı yapmayı tartışırken bizim 18-40 yaş arasına daha fazla bilgi vererek bunun üstesinden gelebiliriz. Sinovac aşısı olanlara özellikle zaman geçtikçe etkisini kaybettiğini söylemek isterim.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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