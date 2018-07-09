MAGAZİN

Canlı yayında kucak dansı yaptı! Ateşli anlar

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.07.2018 13:45 | Son Güncelleme

İngiltere'de aşkı arayan gençlerin katıldığı yarışma Aşk Adası'nın güzel yarışmacısı Megan Hanson'ın canlı yayında yaptığı ateşli dans ile izleyenlerin ağzını açık bıraktı

Canlı yayında kucak dansı yaptı! Ateşli anlar

İngiltere'nin en çok izlenen yarışma programı Love Island (Aşk Adası)'ın güzel yarışmacısı Megan Barton Hanson'ın striptiz şovu ülke gündemine damga vurdu.

Megan'ın sevgilisi Wes Brown'u baştan çıkarmak için yaptığı dans olay yarattı.

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HERKES ŞAŞIRDI KALDI

Megan'ın dansı sırasında diğer yarışmacı kızların da şaşkınlıklarını gizleyemediği bazı erkek yarışmacıların ise utandıkları görüldü.

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Olay yaratan dans sonrası genç kadın, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi.

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İzleyiciler ise "gördüğüm şeye inanamadım" şeklinde yorumlar yaparak dansın ekranda şimdiye kadar gördükleri en ateşli anlardan biri olduğu konusunda hemfikir oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Megan Hanson aşk adası

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