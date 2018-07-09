Canlı yayında kucak dansı yaptı! Ateşli anlar

İngiltere'nin en çok izlenen yarışma programı Love Island (Aşk Adası)'ın güzel yarışmacısı Megan Barton Hanson'ın striptiz şovu ülke gündemine damga vurdu.

Megan'ın sevgilisi Wes Brown'u baştan çıkarmak için yaptığı dans olay yarattı.

HERKES ŞAŞIRDI KALDI

Megan'ın dansı sırasında diğer yarışmacı kızların da şaşkınlıklarını gizleyemediği bazı erkek yarışmacıların ise utandıkları görüldü.

Olay yaratan dans sonrası genç kadın, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi.

İzleyiciler ise "gördüğüm şeye inanamadım" şeklinde yorumlar yaparak dansın ekranda şimdiye kadar gördükleri en ateşli anlardan biri olduğu konusunda hemfikir oldu.

