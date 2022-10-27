Canlı yayında küplere bindi! Selçuk Tepeli'den 'Edip Akbayram konserine iptal' tepkisi: 'Müessif olay nedeniyle sen bir şey yaptın mı?'

İptal edilen konser ve festivallerin uyandırdığı yankılar gündemdeki yerini koruyor. Son olarak usta sanatçı Edip Akbayram'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında vereceği konserin iptal edilmesi gündeme damgasını vurdu. Zonguldak Valiliğince verilen kararı duyuran Ereğli Belediyesi'nin açıklamasında "'Amasra maden ocağında grizu patlaması sonrası 41 madencimizin şehit olmasıyla sonuçlanan müessif olay' nedeniyle iptal edilmiştir" ifadeleri yer aldı. Haber spikeri Selçuk Tepeli canlı yayında kararı sert bir şekilde eleştirdi.

"ZONGULDAK VALİSİ KİM YA!"

Tepeli, Fox TV kanalında konserin iptali haberini sunarken Ereğli Belediyesi'nin açıklamasını okudu. Zonguldak Valiliğinin maden faciası nedeniyle konserin iptal edildiğine ilişkin açıklamasına değinen Tepeli, tepkisin şu sözlerle dile getirdi:

"Zonguldak Valiliği izin vermiyor, niye vermiyor? O müessif olay nedeniyle sen bir şey yaptın mı valilik olarak? Bu ülkenin valisi olarak bir şey yaptın mı? Hiçbir şey yapmadın. Konser iptal ettin. Bu ülkenin derdiyle, tasasıyla uğraşan bir sanatçının konserini iptal ediyorsun. Zonguldak Valisi kim ya! Neyin konserini iptal ediyorsun sen? 41 canın ruhu hala toprak altında kardeşim. Hiçbir şey yapmamışsın, herkes koltuğunda."

KONSERİN İPTALİ BÖYLE DUYURULMUŞTU

Zonguldak Ereğli Belediyesi tarafından dün yapılan açıklamada, Valiliğin konsere ilişkin iptal kararı şu ifadelerle duyurulmuştu:

“Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılında, 29 Ekim 2022 Cumartesi günü düzenlenecek olan Edip Akbayram ile Cumhuriyet konseri, Zonguldak Valiliği'nin aldığı karar üzerine Kdz. Ereğli Kaymakamlığı'nın E-71303818-000-12734 sayılı yazısıyla ‘14.10.2022 tarihinde Bartın ili Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra maden ocağında grizu patlaması sonrası 41 madencimizin şehit olmasıyla sonuçlanan müessif olay' nedeniyle iptal edilmiştir. Kdz. Ereğli Belediyesi olarak, şehit madencilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, madenci ailelerimize ve ülkemize başsağlığı diliyoruz.”



