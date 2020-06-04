Canlı yayında muhabirin çığlıkları yükseldi!

ABD’de polis şiddetine maruz kalarak hayatını kaybeden George Floyd’un ölümünün yankıları sürüyor. ABD’de olayın yaşandığı Minneapolis’te başlayan gösteriler kısa sürede önce diğer şehirlere, ardından da dünyanın dört bir yanındaki ülkelere sıçradı.

Dünya medyası güvenlik güçleri ile eylemcilerin karşı karşıya geldiği anları anbean aktarırken, bir muhabir canlı yayın sırasında korku dolu dakikalar yaşadı. Avustralya’da yayın yapan ‘Kanal 9’ muhabiri Sophie Walsh, dün İngiltere’nin başkenti Londra’daki son durumu Adelaide stüdyolarına aktarıyordu.

Gösterilerden görüntülerin ekranda döndüğü sırada Walsh’in sözleri çığlıklarla kesildi. Walsh ekrana tekrar getirildiğinde ufak çaplı bir saldırı atlattığını söyledi. Muhabir o anları, “Bir adam koşarak geldi ve üzerime atladı. Silahı yoktu” sözleriyle anlatırken korkudan titrediği görüldü.

Walsh’i kameraman arkadaşı Jason Conduit kurtarırken, kısa süre sonra olay yerine gelen polis zanlıyı gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan saldırganın cebinde tornavida taşıdığı öğrenildi.

