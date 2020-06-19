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  4. Canlı yayında öksürük krizine girdi! CNN Türk muhabirinin zor anları

Canlı yayında öksürük krizine girdi! CNN Türk muhabirinin zor anları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 16:54 | Son Güncelleme

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağışla ilgili son gelişmeleri ekran başındakilere aktaran CNN Türk muhabiri, canlı yayında öksürük krizine girince "Sözü şimdi size bırakıyorum" diyerek topu stüdyodakilere attı.

Bugün İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok ilçede su baskınları yaşanırken bu gelişmeleri ekran başındakilere aktarmaya çalışan muhabirler de zaman zaman zor anlar yaşayabiliyor.

TOPU STÜDYODAKİLERE ATTI

Bunun son örneğini CNN Türk ekranlarında gördük. Bağcılar'dan canlı yayın yapan ve son gelişmeleri ekran başındakilere aktaran kadın muhabir, aniden öksürmeye başladı. Bir süre bu şekilde konuşmaya çalışan talihsiz muhabir, daha fazla devam edemeyeceğini anlayarak topu stüdyodakilere attı.

DİKKATLİ İZLEYİCİLER FARK ETTİ

CNN Türk canlı yayınında yaşanan bu anlar, ekran başındaki dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.

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