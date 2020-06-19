Canlı yayında öksürük krizine girdi! CNN Türk muhabirinin zor anları

Bugün İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok ilçede su baskınları yaşanırken bu gelişmeleri ekran başındakilere aktarmaya çalışan muhabirler de zaman zaman zor anlar yaşayabiliyor.

TOPU STÜDYODAKİLERE ATTI

Bunun son örneğini CNN Türk ekranlarında gördük. Bağcılar'dan canlı yayın yapan ve son gelişmeleri ekran başındakilere aktaran kadın muhabir, aniden öksürmeye başladı. Bir süre bu şekilde konuşmaya çalışan talihsiz muhabir, daha fazla devam edemeyeceğini anlayarak topu stüdyodakilere attı.

DİKKATLİ İZLEYİCİLER FARK ETTİ

CNN Türk canlı yayınında yaşanan bu anlar, ekran başındaki dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.



