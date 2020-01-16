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  4. Canlı yayında olay yaratacak iddia: Kanal İstanbul kadın ve erkekleri kısırlaştıracak

Canlı yayında olay yaratacak iddia: Kanal İstanbul kadın ve erkekleri kısırlaştıracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

Kanal İstanbul tartışmasında olay akıllara zarar bir noktaya geldi. Prof. Dr. Cemal Saydam'ın, Kanal İstanbul'dan çıkacak gazın kısırlaşmaya neden olacak iddiasını gazeteci Barış Yarkadaş Habertürk TV ekranında dile getirdi. Yarkadaş'ın açıklamalarına Yeni Şafak yazarı ve Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk 'Komik olma' diyerek tepki gösterdi.

Habertürk ekranlarında Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında; gazeteci Barış Yarkadaş ile Hasan Öztürk arasında İBB'nin düzenlediği çalıştaydaki Kanal İstanbul iddialarıyla ilgili tartışma yaşandı.

'KANAL İSTANBUL KIRISLIĞA NEDEN OLUR'

Çalıştaya davet edilen Prof. Dr. Cemal Saydam'ın iddiasını bir kez daha gündeme getiren Yarkadaş, Kanal İstanbul'da ısrar edilmesi halinde ortaya çıkacak gazın kısırlaşmaya neden olabileceğini söylediğini aktardı.

Barış Yarkadaş şunları söyledi:

Deniz bilimi insanı Cemal Saydam'ın uyardığı şey şu: Kanal istanbul yapılırsa buradan çıkacak zehirli gaz hidrojen sülfür (çürük yumurta) kısırlaşmaya yol açar. Bilimi reddetmeyin, bilim size de lazım olur. Hoca diyor ki Çinliler fareler üzerinde bir araştırma yapmış. Fareler, hidrojen sülfüre maruz kaldıklarında üremelerinde yüzde 20-30 azalma kısırlaşma başlamıştır.

ÖZTÜRK: İZMİRLİLER NİYE KISIRLAŞMAMIŞ?

Yarkadaş'ın bu sözleri üzerine İzmir örneği veren Hasan Öztürk, benzer çürük yumurta kokusunun Körfez'de yıllardır var olduğunu belirtip, "İzmirliler niye kısırlaşmamış' diyerek komik bir iddia olduğunu söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
Kanal İstanbul Barış Yarkadaş Habertürk kısırlık izmir Hasan Öztürk

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