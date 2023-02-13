Canlı yayında olduklarını fark etmediler... Deprem bölgesindeki o sözler ve davranışlar sosyal medyada gündem oldu! İşte tepki çeken anlar

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde büyük yıkıma yol açan deprem felaketinin acısını yaşıyor. Bölgeden sürekli yeni haberler gelirken Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen köye giden bir ekibin canlı yayında olduğunu fark etmeyip yaptıkları sosyal medyada tepkiye yol açtı. İşte detaylar...

"YAZ YAZ BURASI SOĞUK DONUYORUZ"

Deprem bölgesinden yayın yapan Yol TV ekibinin KJ’yi ayarlarken canlı yayında olduklarını fark etmeyip "Yaz yaz burası soğuk donuyoruz. Depremden değil soğuktan..." dedikleri ve güldükleri görüldü. Ekrandaki kişinin "10'a kadar sayıp ondan sonra başlıyorum" demesinin ardından videoda "Canlı yayın mı?" diye bir ses duyuldu ve ekibin yayında olduğunu fark ettiği anlaşıldı.

"ŞİMDİ YİNE BİR BAŞKA KÖYDEYİZ..."

Bunun üzerine yayında "Sevgili canlar, bugün aslında Kahramanmaraş bölgesine gelmiştik. Kahramanmaraş bölgesinde özellikle deprem felaketinin yaşandığı köyleri dolandık. Bugün öğlen Çiğli köyüne gitmiştik. Büyük yıkımın olduğunu sizlere anlatmıştık. Şimdi de yine bir başka köydeyiz. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla bütün kurumlarımız her tarafa erzak ulaştırmış. Bu da çok önemli. O açıdan da kurumlarımıza teşekkür ediyoruz, sizlere teşekkür ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.