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Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 08:00 | Son Güncelleme

Mesut G., bebeğiyle evden kaçan eşi Gülcan G.'yi TV programında arıyordu. Genç adam eşinin, Cemil A. ile evlendiğini bebeğin de kendisinden olmadığını öğrendi. Gülcan G.'nin bir sevgilisi daha ortaya çıktı.

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Bir televizyon programında önceki gün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddiaya göre Mesut G., 3 ay önce doğum yapıp evden kaçan eşi Gülcan G.'nin peşine düştü. Sonunda eşinin yerini tespit etti. İzini sürdüğü Gülcan G.'nin içinde olduğu apartmana giren Mesut G. ikinci katta eşinin ayakkabılarını gördü. Kapıyı çaldığında kapıyı açan kişiden eşini çağırmasını istedi. Ve o an acı gerçekle karşı karşıya kaldı. Kapıyı açan kişi, Gülcan G.'nin oğlunun karısı olduğunu ve bir torunu olduğunu söyledi. Kapıya Gülcan G.'yi çağıran Mesut G., "Çocuk kimden?" diye sordu. Kadın "Birlikte yaşadığım sevgilim Cemil A.'dan" dedi. Karşılaştığı gerçekle yıkılan Mesut G. büyük bir şok yaşadı.

Programa katılan Mesut G., hala yaşadıklarına inanamadığını belirtti. Mesut G. 3 aylık olan çocuğu görmek istediğini belirterek "Çocuk benden mi, yoksa o adamdan mı bilmiyorum" dedi. Gözyaşlarına boğulduğu sırada programı telefonla arayan Gülcan G. "Benim bir ailem var. Cemil A. benim kocam. Onun fotoğrafını kaldırın. Kendisi rahatsız oluyor. Ben onunla evliyim. Kimse burada beni zorla tutmuyor. Çocuğum da Cemil A.'dan. DNA testi yapılabilir" diye konuştu. Yayına bağlanan Gülcan G.'in annesi de damadının yanında olduğunu ve başını önüne eğmemesi gerektiğini ifade ederek "Sen benim evladımsın, başı eğilecek biri varsa o da kızımdır" dedi.

DAVUT DA SEVGİLİSİ...

Gelen birçok ihbar olduğunu ifade eden sunucu ise "Gülcan G., Mesut'la evlenene kadar Davut isimli biriyle beraberdi. Aynı zamanda hayatında şu anki sevgilisi Cemil A. da vardı" diyerek canlı yayında fotoğrafları paylaştı.

Kaynak: Sabah

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