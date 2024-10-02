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Canlı yayında Özgür Özel'i şaşırtan soru! 'Cevaplamam mümkün değil'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
02.10.2024 19:42
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir soru soruldu. "Genel Başkanlığa geri dönme niyeti var ve bunun için de size karşı tabandan bir destek mi uyandırmaya çalışıyor?" sorusunu Özel ilk başta duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Daha sonra da açıklama yapan Özel, "Benim cevaplamamın mümkün olmadığı bir soru sordunuz" dedi.

Canlı yayında Özgür Özel'i şaşırtan soru! 'Cevaplamam mümkün değil'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Kübra Par ile tv100 Ana Haber konuğu oldu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan sunucu Par'ın "Kılıçdaroğlu'nun amacı ne? Kılıçdaroğlu CHP için daha iyisinin bu olduğunu düşündüğü için mi bu çıkışları yapıyor yoksa Genel Başkanlığa geri dönme niyeti var ve bunun için de size karşı tabandan bir destek mi uyandırmaya çalışıyor? " sorusuna yanıt verdi. Soruyu duyunca şaşıran Özel, cevaplamanın mümkün olmadığını ifade etti.

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Özel şunları ifade etti:

TBMM'DEKİ GÖRÜNTÜ: 'ZORLA AYAĞA KALKACAKSINIZ DEMEDİK'

Geldiğimiz noktada 2007'den beri biz kalkmıyorduk. MYK'nın aldığı bir karar... Anayasa referandumu sonrası bu noktadaydık. Partili cumhurbaşkanı olması nedeniyle...

Biz kalkmamakta çok haklıydık ancak referandumun ardından seçmen bize 'Benim seçtiğim Cumhurbaşkanı'na saygı göstermiyorsun.' diyor. Yeni bir siyaset izliyoruz ve sonuç aldığımızı görüyoruz. 31 Mart akşamı söyledim: Bu oyların hepsi bizim değil. Bundan sonra daha belirgin bir siyaset izliyoruz. Anketlerde birinci partiyiz.

Ülkede 11 miting yaptık. Türkiye'de insanlar sorunlarının konuşulmasını istiyor. Siyasilerin kendi aralarındaki tartışma kutuplaşmaya neden oluyor. Otoriter liderler de kutuplaşmadan besleniyor. 105 tane miting yaptım, Erdoğan'la polemiğe girmedim. Seçimlerde bunun olumlu sonucunu gördük. En sert tartışmaları yaparım, kişiselleştirmem.

Grup kararı bağlayıcıdır. Bu konuda grup kararı almadık. Cumhurbaşkanı'mızı ayakta karşılayacağız dedik, kimseye de zorla ayağa kalkacaksınız demedik. Bunu yapmak istemiyorum diyenlere de girmeyeni şöyle yaparız demedik. Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın gibi 3 eski genel başkanımdan görüş aldım. Onlar da uygun gördüler. Siyasi sorumluluğu bana aittir.

"İSTİFA EDECEĞİM"

İlk genel seçimde partimi birinci yapmazsam istifa edeceğim. Bu partiyi iktidar yapan ilk genel başkan olacağım. Türkiye'de kutuplaşma düşünce gerçek sorunlar konuşuluyor. Bunun için kavga yapmıyoruz.

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KILIÇDAROĞLU'NUN AYAĞA KALKMA ELEŞTİRİSİNE YANIT

Kemal Bey kimler için ayağa kalkarız dediyse biz onlar için ayağa kalkın dedik. 11 tane mitingi bunun için yaptım. Kılıçdaroğlu'nun tweetinde kullandığı ayağa kalkan vekiller için kullandığı ifadeye üzüldüm. Çok incitici buldum.

Benden sonraki genel başkanlardan saygı beklerim. Benden önceki genel başkanların tüm eleştirileri başımın üstündedir.

"CEVAPLAMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Soru: Kılıçdaroğlu'nun amacı ne? Kılıçdaroğlu CHP için daha iyisinin bu olduğunu düşündüğü için mi bu çıkışları yapıyor yoksa Genel Başkanlığa geri dönme niyeti var ve bunun için de size karşı tabandan bir destek mi uyandırmaya çalışıyor?

Bu sorunun ne muhattabı benim ne de fikir yürütme imkanım var. Benim cevaplamamın mümkün olmadığı bir soru sordunuz.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
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