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  4. Canlı yayında panik anları! Artçı depreme yakalandılar: "Yıkıldı yıkılacak"

Canlı yayında panik anları! Artçı depreme yakalandılar: "Yıkıldı yıkılacak"

12.02.2023 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yıkıma yol açtığı 10 ilde arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bölgeden yeni bir artçı sarsıntı haberi geldi. Kahramanmaraş'ta bir binada yoğunlaşan çalışmalar sırasında depreme yakalanan ekipler, tedbir amaçlı enkazdan inmek zorunda kaldı. Yaşanan panik anları ise canlı yayına anbean yansıdı.

Canlı yayında panik anları! Artçı depreme yakalandılar: "Yıkıldı yıkılacak"

Kahramanmaraş'ta bir binada arama-kurtarma çalışmaları devam ettiği sırada yeni bir artçı deprem meydana geldi. Çalışmaların yapıldığı alanın yanında, yıkılma tehlikesi olan ağır hasarlı bir binadan kırılma sesleri gelmesi üzerine ekipler, enkazın üzerinden güvenli alana doğru geri geçilmek zorunda kaldı.

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ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

AFAD'ın açıkladığı resmi veriye göre saat 21:33'te, Kahramanmaraş Türkoğlu merkezli meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki artçı deprem sonrası oluşan panik anları ise CNN Türk kameralarına yansıdı.

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Bina enkazında arama-kurtarma çalışması yapan kalabalık bir ekip artçı sarsıntı sonrası enkazdan inmek zorunda kaldı. O anlarda ise kısa süreli panik yaşandı.

Öte yandan enkazın yanında bulunan ağır hasarlı bir binadan ise kırılma sesleri geldiği iddia edildi. Konuya ilgili konuşan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, enkazın yanında bulunan ağır hasarlı binanın yıkılabileceği konusunda ekiplerin uyarıda bulunduğu ifade etti.

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