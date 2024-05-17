Canlı yayında polis evini bastı! Küçük kızı için skandal ifadeler kullanan kadını izleyenler kulaklarına inanamadı

Canlı yayın açan kadının küçük kızı için kullandığı ifadeleri duyanlar kulaklarına inanamadı. Müstehcen ifadeler nedeniyle ihbarda bulunuldu, ekipler harekete geçip kadının evine operasyon düzenledi.

CANLI YAYINDA KIZI İÇİN SÖYLEDİKLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan S.G. (35), sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak 8 yaşındaki kızı hakkında müstehcen ifadeler kullandı.

EVİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. S.G., evine düzenlenen operasyonda, canlı yayın yaptığı sırada gözaltına alındı.

KIZ BABASIYLA YAŞIYORMUŞ

Yapılan incelemede S.G.'nin 2018 yılında eşinden boşandığı, kızının velayetinin babasında olduğu ve babasıyla yaşadığı belirlendi. Gözaltına alınan S.G. hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan adli işlem başlatıldı

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





