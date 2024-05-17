HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Canlı yayında polis evini bastı! Küçük kızı için skandal ifadeler kullanan kadını izleyenler kulaklarına inanamadı

Canlı yayında polis evini bastı! Küçük kızı için skandal ifadeler kullanan kadını izleyenler kulaklarına inanamadı

17.05.2024 08:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canlı yayın açıp 8 yaşındaki kızı için müstehcen ifadeler kullandı, dinleyenlerin ağzını açık bırakan canlı yayın devam ederken evini polis bastı! Kayseri'de yaşayan kadının evden açtığı canlı yayın infiale neden oldu. Kadın polis tarafından gözaltına alındığı sırada da canlı yayın devam etti.

Canlı yayın açan kadının küçük kızı için kullandığı ifadeleri duyanlar kulaklarına inanamadı. Müstehcen ifadeler nedeniyle ihbarda bulunuldu, ekipler harekete geçip kadının evine operasyon düzenledi.

_54893

CANLI YAYINDA KIZI İÇİN SÖYLEDİKLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan S.G. (35), sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak 8 yaşındaki kızı hakkında müstehcen ifadeler kullandı.

EVİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. S.G., evine düzenlenen operasyonda, canlı yayın yaptığı sırada gözaltına alındı.

3

KIZ BABASIYLA YAŞIYORMUŞ

Yapılan incelemede S.G.'nin 2018 yılında eşinden boşandığı, kızının velayetinin babasında olduğu ve babasıyla yaşadığı belirlendi. Gözaltına alınan S.G. hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan adli işlem başlatıldı

Başlıksız-2

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son 5 günde 77 ilde operasyon düzenlendiSon 5 günde 77 ilde operasyon düzenlendi
Ata Emre Akman cinayetinde 'baba' şüphesi! Ata Emre Akman cinayetinde 'baba' şüphesi!
Valilik açıkladı! İzmir'de 4 gün yasaklandıValilik açıkladı! İzmir'de 4 gün yasaklandı
Anahtar Kelimeler:
canlı yayın müstehcen
En Çok Okunan Haberler
Kamuda yeni dönem başladı! Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte alınan kararlar

Kamuda yeni dönem başladı! Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte alınan kararlar

Demirtaş kararı sonrası ‘Ulusal duruş’ vurgusu

Demirtaş kararı sonrası ‘Ulusal duruş’ vurgusu

Bir ilde gündem olan 'çoban' krizi! O iki soru nedeniyle eleniyorlar! Konu Meclis'e taşınıyor

Bir ilde gündem olan 'çoban' krizi! O iki soru nedeniyle eleniyorlar! Konu Meclis'e taşınıyor

Valilik açıkladı! İzmir'de 4 gün yasaklandı

Valilik açıkladı! İzmir'de 4 gün yasaklandı

22 Haziran'da düğünü olacaktı! Sokak ortasında katletti

22 Haziran'da düğünü olacaktı! Sokak ortasında katletti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.