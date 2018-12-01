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Canlı yayında prostat ameliyatı

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.12.2018 17:38 | Son Güncelleme

VM MEDİCAL PARK Bursa Hastanesi’nde düzenlenen Üroloji Günleri etkinliğinde, prostat tedavilerinde güncel etkinlikler anlatılırken, Holep adı verilen ileri kapalı ameliyat tekniğiyle iki hastanın prostat  ameliyatı gerçekleştirildi.

Canlı yayında prostat ameliyatı

Halil ÖZÇOBAN/ BURSA,(DHA)- VM MEDİCAL PARK Bursa Hastanesi’nde düzenlenen Üroloji Günleri etkinliğinde, prostat tedavilerinde güncel etkinlikler anlatılırken, Holep adı verilen ileri kapalı ameliyat tekniğiyle iki hastanın prostat ameliyatı gerçekleştirildi. Katılımcılar ve basın mensupları, her iki ameliyatı da canlı yayınla saniye saniye izledi.
Tıp literatürüne önemli bir katkı sunmanın gururunu yaşadıklarını belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan, “Hastanemizde her türlü onkolojik cerrahi, SGK kapsamında fark ücreti alınmadan yapılmakta olup, tedavi süreci radyoterapi, girişimsel radyoloji PET-CT, nükleer tıp ve medikal onkoloji üniteleri ile birlikte multidisipliner bir yaklaşımla, tam anlamıyla bir hizmet bütünlüğü sağlanmış şekilde gerçekleştirilmektedir. Her hafta düzenli toplanan konseylerimiz, hastanemiz dışından hekimlerin de katılımıyla son derece verimli toplantılara sahne olmaktadır. Toplum sağlığı için önemli olan her konuda üzerimize düşeni yapma çabasındayız” dedi.
GELİŞMELER MASAYA YATIRILDI
VM Medical Park Bursa Hastanesi Tıbbi Direktörü-Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Özcan Atahan da “Hastanemizde bilimsel çalışmalar yapabilmek, hekimler olarak bizleri çok memnun ediyor. Son dönemde HOLEP konusunda çok sorunlar dile getirilmeye başlanmıştı. Biz de bu vesileyle ilk toplantımızı hem bilgilerimizi güncellemek hem de canlı ameliyatı göstererek, bu tür ameliyatların nasıl yapıldığını bu işi en iyi yapan hocalarımızdan göstermek istedik” dedi.
Teorik bilgilendirme oturumunda başkanlar, Prof. Dr. Özcan Atahan ve Prof. Dr. Mete Kilciler oldu. Prof. Dr. Murat Şamlı, Op. Dr. Ethem Arslan, Doç. Dr. Mustafa Kadıhasanoğlu, Doç. Dr. Necmettin Penbegül ve Prof. Dr. Remzi Sağlam da teorik bilgilendirme de bulundu. Canlı ameliyatlar oturumunda ise operatörlüğü Op. Dr. Özgür Koç’un koordinatörlüğünde Doç. Dr. Zafer Tokatlı ve Prof. Dr. Remzi Sağlam yaptı.

FOTOĞRAF

Canlı yayında prostat ameliyatı

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