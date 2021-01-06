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Canlı yayında protesto edilen Boğaziçi Rektörü Bulu öğrencilere el sallayarak karşılık verdi

06.01.2021 16:17 | Son Güncelleme:
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Canlı yayında protesto edilen Boğaziçi Rektörü Bulu öğrencilere el sallayarak karşılık verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan, akademisyen ve öğrencilerin protesto ettiği Prof. Dr. Melih Bulu, YouTube'da katıldığı canlı yayın sırasında öğrencilerin protestosuyla karşılaştı. Bulu, tepkiye karşılık olarak protestocu öğrencilere el salladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, öğrenci ve akademisyenlerin kendisine yönelik tepkileriyle ilgili olarak Cüneyt Özdemir'in YouTube'daki canlı yayınına katıldı.

Özdemir, yayında "Hocam bu iş nasıl olacak? Yüksek sesler geliyor şu an bayağı bir öğrenciden. Sizi protestolar devam ediyor" ifadesini kullandı. Prof. Bulu ise buna gülerek "Onlara birazdan el sallayacağım" yanıtını verdi.

Özdemir'in isteği üzerine canlı yayında öğrencilere el sallayan Prof. Bulu, "Alkışlı yuhalamalar mı geliyor?" sorusunu da "Evet, evet" diyerek doğruladı.

Canlı yayında yaşananlarla ilgili olarak Özdemir'in yorumu ise "Öğrenciler size ilginç bir hoş geldin töreni düzenliyorlar anladığım kadarıyla" oldu.

METALLICA'NIN ŞARKISIYLA İSTİFA ÇAĞRISI

Öte yandan öğrenciler, heavy metal dinlediğini ve en sevdiği gruplardan birinin Metallica olduğunu belirten Prof. Bulu'yu, grubun 'Master of Puppets' adlı şarkısıyla istifaya çağırdı.

ODTÜ'DEN DESTEK GELDİ

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) de destek geldi. ODTÜ'de rektörlük binasının önünde toplanan öğrenciler, "Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek", "Verşan Kök de Melih Bulu da üniversitelerimize rektör olamaz" sloganları attı.

NE OLMUŞTU?

Bulu, protestolarla ilgili olarak dün yaptığı açıklamada "Ben paydaşlarla iletişim kuran bir insanım. Boğaziçi kültürünün devam ettiği görüldükçe hocalarımız ve öğrencilerimiz açısından sorun kalmayacaktır" görüşünü dile getirmişti.

Bulu, "Oradaki birçok insandan daha Boğaziçiliyim. 8 senem geçti orada" diye konuşmuştu.

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