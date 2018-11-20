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Canlı yayında rahatsızlanan televizyon yorumcusu hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 02:05 | Son Güncelleme

Eskişehir'de bir yerel televizyon kanalında spor yorumculuğu yapan Şükrü Oytan, canlı yayın sırasında fenalaşmasının ardından tedavi altına alındı - Bir süre önce kalp ameliyatı geçiren Oytan'a kalp pili takıldığı belirtildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir yerel televizyon kanalında spor yorumcusu olan ve bir süre önce kalp ameliyatı geçiren Şükrü Oytan, canlı yayın sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Spor Toto 1. Lig takımlarından Eskişehirspor ve kent sporunun konuşulduğu "Spor Yorum" programını sunan Şükrü Oytan, canlı telefon bağlantısı sırasında fenalaştı.

Bu sırada oturduğu koltuktan düşen Oytan, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye götürüldü.

Tedavi altına alınan ve bir süre önce kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle kalp pili takıldığı belirtilen Şükrü Oytan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Televizyon kanalının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şükrü Oytan hocamıza 10 gün önce kalbinde ritim bozukluğu tanısıyla kalp pili takılmıştı. Bugün yaptığı program esnasında rahatsızlanıp kısa süreli baygınlık geçiren Şükrü hocamız acil olarak hastaneye kaldırılmıştır. Doktorları, Şükrü hocamızın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Şükrü Oytan hocamıza ailesine ve spor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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