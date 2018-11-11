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Canlı yayında robotla prostat kanseri ve böbrek genişliği ameliyatı

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.11.2018 17:28 | Son Güncelleme

Erzurum'da, Türk Üroloji Akademisi, Türk Üroloji Derneği ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "2. Palandöken Endoüroloji Günleri" kapsamında, video konferans yöntemiyle canlı yayında robotik cerrahi ile prostat kanseri ve böbrek genişliği şikayeti olan hastalar ameliyat edildi - Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Karabulut: - "Burada robotik cerrahi ile canlı ameliyatlar gerçekleştirerek üroloji camiasını ve sağlık personelini bilgilendirip mevcut donanımlarını güncelliyoruz. Ürologlar canlı yapılan cerrahileri izliyor ve adım adım sorular sorarak konular hakkında bilgi sahibi oluyorlar"

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (BEAH) düzenlenen "2. Palandöken Endoüroloji Günleri" kapsamında prostat kanseri ile böbrek kanallarında sorun olan hastalar, video konferansla canlı yayında yapılan robotik cerrahi yöntemiyle ameliyat edildi.

Türk Üroloji Akademisi, Türk Üroloji Derneği ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliğiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi BEAH Konferans Salonu'nda "2. Palandöken Endoüroloji Günleri" gerçekleştirildi.

Program kasamında, 51 yaşındaki prostat kanseri hasta, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinden gelen Prof. Dr. Ali Fuat Atmaca, 19 yaşındaki doğuştan böbrek kanallarında genişlik şikayeti olan hasta ise aynı hastanedeki Prof. Dr. Selçuk Sılay tarafından video konferansla yapılan canlı yayınla robotik cerrahi yöntemiyle ameliyat edildi.

Ameliyat süresince çalıştaya katılan panelist ve katılımcılar, prostat kanseri ve böbrek hastalığı tedavisindeki güncel konular ile robotik cerrahi yöntemi hakkında fikir alışverişinde bulundu.

BEAH'ta görevli ürolog Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl ilkini yaptıkları etkinliğin bu yıl 2'ncisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Programa yoğun katılım olduğunu belirten Karabulut, robotik cerrahiyle yapılan ameliyatların başarılı geçtiğini ifade ederek, "İstanbul, Ankara ve Karadeniz illerinden alanında etkin ürolog hocalarımız ve 60'ın üzerinde ürolog arkadaşımız programımıza katıldı. Burada robotik cerrahi ile canlı ameliyatlar gerçekleştirerek üroloji camiasını ve sağlık personelini bilgilendirip mevcut donanımlarını güncelliyoruz. Ürologlar canlı yapılan cerrahileri izliyor ve adım adım sorular sorarak konular hakkında bilgi sahibi oluyorlar." diye konuştu.

Program, robotik cerrahiyle yapılan ameliyatlarla devam ediyor.

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