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Canlı yayında şarkı çalıp göbek attı sonra uçuruma yuvarlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 12:11 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde traktörün önünde şarkı çalıp göbek atarak sosyal medyada canlı yayın yapan adam, evine dönerken traktörü ile uçurumdan yuvarlanıp ağır yaralandı.

Canlı yayında şarkı çalıp göbek attı sonra uçuruma yuvarlandı

Edinilen bilgiye göre, kaza Mehmetli beldesi Taş Ocağı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Halil Akçay, kullandığı traktörü ile Mehmetli beldesindeki boş arazide alkol almaya başladı.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTI

Bir ara sosyal medya hesabından traktörün önünde şarkı çalıp göbek atarak canlı yayın yapan Halil Akçay canlı yayını bitirdikten sonra traktör ile evine dönerken Taş Ocağı mevkisinde virajı alamayarak kontrolü kaybedip uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenlerin yardımına koştuğu Halil Akçay daha sonra olay yerine çağrılan ambulans ile ağır yaralı olarak Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Akçay hayati tehlike kaydıyla Adana’daki Balcalı Hastanesine sevk edildi. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye uçurum traktör

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