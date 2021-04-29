Canlı yayında şaşkına çeviren anlar: Muammer'den boşandım İngilizcem ilerledi

Esra Erol'da programına karısı Gülhan'a ulaşabilmek için başvuran Muammer, eşi Gülhan'dan sık sık şiddet gördüğünü artık dayanamayıp boşanma çağrısında bulunmuştu.

Yayına gelen Gülhan, Muammer'e olan nefret dolu söylemleri ile büyük tepki toplamıştı. Muammer ise Gülhan'a son bir şans vermek istediğini söyleyerek barışma teklifi sunmuştu. Eşi başka bir adam kaçan Muammer, "Gülhan'ın Sezai'den çocuğu oldu ama bebek başka bir adamın nüfusuna kayıtlı. Biz evlendiğimizde ben onun 1 yaşındaki çocuğunu kendi evladım gibi severek baktım" diyerek sosyal medyanın beğenisini toplamıştı. Yayın sayesinde Muammer'e birçok yerden iş teklifi sunuldu.

''İNGİLİZCEM İLERLEDİ''

Tüm bunlarla birlikte günler içinde bir dargın bir barışık olan çift, boşandıktan sonra tekrar canlı yayına geldi. Ancak Gülhan'ın yeni imajı ve söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. Gülhan, ''Muammer'den sonra kişisel gelişim kitapları okumaya başladım. İngilizcem ilerledi. İngilizce 10'a kadar saymaya başladım nasıl oldu bilmiyorum'' dedi.

Muammer ile anlaşmalı evliliğini sonlandıran Gülhan, "Boşandım, kendime geldim, güzelleştim" derken Muammer ise "Kalbimi kırdı, beni dövdü ama hakkım geçtiyse helal etsin" ifadelerini kullandı.



