HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Canlı yayında şaşkına çeviren anlar: Muammer'den boşandım İngilizcem ilerledi

Canlı yayında şaşkına çeviren anlar: Muammer'den boşandım İngilizcem ilerledi

29.04.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günler önce Esra Erol'un programına ''Eşim Gülhan'dan şiddet görüyorum. Ondan boşanmak istiyorum'' diyerek başvuran Muammer, tekrar programa geldi. Boşanma sonrası canlı yayına katılan Gülhan'ın açıklamaları ise şaşkına çevirdi. Yeni imajıyla dikkat çeken kadın, ''Boşandıktan sonra kitap okumaya başladım, İngilizcem ilerledi'' şeklinde açıklamalarda bulundu.

Esra Erol'da programına karısı Gülhan'a ulaşabilmek için başvuran Muammer, eşi Gülhan'dan sık sık şiddet gördüğünü artık dayanamayıp boşanma çağrısında bulunmuştu.

Yayına gelen Gülhan, Muammer'e olan nefret dolu söylemleri ile büyük tepki toplamıştı. Muammer ise Gülhan'a son bir şans vermek istediğini söyleyerek barışma teklifi sunmuştu. Eşi başka bir adam kaçan Muammer, "Gülhan'ın Sezai'den çocuğu oldu ama bebek başka bir adamın nüfusuna kayıtlı. Biz evlendiğimizde ben onun 1 yaşındaki çocuğunu kendi evladım gibi severek baktım" diyerek sosyal medyanın beğenisini toplamıştı. Yayın sayesinde Muammer'e birçok yerden iş teklifi sunuldu.

Screenshot_9

''İNGİLİZCEM İLERLEDİ''

Tüm bunlarla birlikte günler içinde bir dargın bir barışık olan çift, boşandıktan sonra tekrar canlı yayına geldi. Ancak Gülhan'ın yeni imajı ve söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. Gülhan, ''Muammer'den sonra kişisel gelişim kitapları okumaya başladım. İngilizcem ilerledi. İngilizce 10'a kadar saymaya başladım nasıl oldu bilmiyorum'' dedi.

Screenshot_11

Muammer ile anlaşmalı evliliğini sonlandıran Gülhan, "Boşandım, kendime geldim, güzelleştim" derken Muammer ise "Kalbimi kırdı, beni dövdü ama hakkım geçtiyse helal etsin" ifadelerini kullandı.

Screenshot_12


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Zabıtadan ceza yiyince çatıya çıktılarZabıtadan ceza yiyince çatıya çıktılar
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Esra Erol Esra Erol'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Blinken'ın S-400 açıklamasına Türkiye'den cevap

Blinken'ın S-400 açıklamasına Türkiye'den cevap

Haberi sunarken bir anda sinirlendi

Haberi sunarken bir anda sinirlendi

Maçının ardından gerginlik çıktı

Maçının ardından gerginlik çıktı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Göreceğiz cumartesi ne olacağını!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Göreceğiz cumartesi ne olacağını!

Bakan Soylu'dan 'Thodex' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Thodex' açıklaması

Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da katliam önlendi

Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da katliam önlendi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilen sorular! Bakan Soylu tek tek yanıtladı

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilen sorular! Bakan Soylu tek tek yanıtladı

Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.