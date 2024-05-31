Canlı yayında 'satılık bebek' skandalı! Stüdyoda sinirler gerildi, gerçeği Esra Erol ortaya çıkardı

8 yıl önce evlat edindi, yıllar sonra biyolojik ailesiyle karşı karşıya geldi! Velayet davası akılalmaz gerçeği ortaya çıkardı. Esra Erol'un "İnternet üzerinden hala bebek ticaretinin yapıldığına, evlilik dışı ilişkilerden dünyaya gelen çocukların satıldığına dikkat çekmekte fayda var." sözleri canlı yayına damga vurdu.

"TEHDİT EDİLİYORUM" DİYE PROGRAMA BAŞVURDU

Sabiha Dönmez yıllar önce evlat edindiği bebeğin biyolojik ailesince tehditle alınmak istendiği iddiasıyla çaldı Esra Erol'un kapısını. Atv'de yayınlanan programda bu iddia üzerine biyolojik anne Aslıhan Ergün yayına bağlanıp kendini şöyle savundu:

"Hamilelik dönemi yaşadığımda korktum, aileme söylemedim, çocuğumun babasına da söylemedim. Biz onunla 10 senedir beraberiz."

Esra Erol araya girip "İlişki yaşamaktan korkmuyorsunuz ama çocuğun varlığından korkuyorsunuz" dedi. Ergün'ün yanıtı ise "Ailemden korktum böyle bir yanlışa düştüm" oldu.

Bu sırada Sabiha Dönmez, Ergün'e veryansın edip "Anne olmuşsun bir de, ne annesi be! Senden çöp bile olmaz" dedi. Stüdyoda ortam gerildi.

SKANDALI CANLI YAYINDA BİYOLOJİK ANNE AÇIKLADI

Ergün daha sonra olayın içyüzünü anlatıp şöyle dedi:

"İnternetten Emine diye bir kadınla tanıştım. 'Sabiha diye bir arkadaşım var, ona verirsin çocuğu' dendi. Herkesten çocuk alıp alıp satıyor, bu kadın tehlikeli."

ÇELİŞKİLİ İFADELER KULLANDI

Bunun üzerine Sabiha Dönmez çelişkili ifadelerle kendini savundu ancak Esra Erol art arda yönelttiği sorularla gerçeği ortaya çıkardı. Erol'un "Aslıhan hanım bebeği internet üzerinden mi sattı" sorusu üzerine Dönmez "Esra Hanım kesinlikle haberim yok. Ben böyle bir kanaldan olduğunu bilseydim inan ki almazdım" diye yanıt verdi.

"NİYE SÜREKLİ DOĞURAN KADINLAR SİZE ÇOCUK VERİYORLAR?"

Erol daha sonra Dönmez'e "Sabiha hanım, İlyas Bey evli, sizinle de bir yasak ilişki yaşıyor. Yasak ilişkide bu sizin almış olduğunuz 3. çocuk ve aynı yöntemlerle. Hep doğuran çocuğunu veren bir kadın var ama o bir şekilde Sabiha'yı buluyor. Niye sürekli doğuran kadınlar size çocuk veriyorlar?" diye sordu.

Dönmez "Bakma amaçlı aldım" deyince Erol şöyle karşılık verdi:

"Siz bakma amaçlı alsaydınız İlyas beyin nüfusuna kayıtlı olmazlardı. Madem bakma amaçlı aldınız o çocuklar niye yurtta?"

Dönmez'in yanıtı "İlyas bey verdi" oldu.

ESRA EROL: "AYAĞINIZA DOLANIR, TOPLUMA SORUNLU BİREYLER YARATIRSINIZ"

Erol son sözü şöyle söyledi:

"İnternet üzerinden bebek satışları yapmayın. Sonra tüm bunların hepsi ayağınıza dolanır ve topluma da sorunlu bireyler yaratabilirsiniz. İnşallah biyolojik baba kendisi bu konuda ispatlarıyla harekete geçer ve öz baba olarak çocuğuna gerçek anlamda bakar."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





