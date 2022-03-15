Canlı Yayında Savaş Protestosuna Kremlin’den Yanıt

Kremlin, Rusya’da devlet televizyonundaki canlı yayın sırasında Ukrayna savaşını protesto eden çalışanın eylemini ‘‘holiganlık’’ olarak değerlendirdi.

Kanal 1’de yayınlanan canlı haber programı sırasında sunucunun arkasında elinde pankartla beliren kadın eylemci, Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna işgalini protesto eden sloganlar atmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, kanalın ve yetkililerin konuyu inceleyeceklerini belirtti. ‘‘Bu kadının yaptığı şey holiganlıktır diyen Peskov, devlet kanalını ise objektif ve güncel haberleri için övdü.

Yeni medya yasası kapsamında ceza alabilir

Rusya’daki insan hakları örgütleri OVD-Info ve Agora, devlet televizyonunda yayını bölen protestocunun Kanal 1 çalışanı olduğu ve isminin Marina Ovsyannikova olduğunu açıklamıştı.

Rus TASS haber ajansına göre Rus yetkililer protestocunun 15 yıla kadar hapis cezası öngören yeni medya yasası kapsamında cezalandırılıp cezalandırılamayacağını inceliyor.

Kamuoyu önünde Rus ordusunu kötüleyen eylemleri yasadışı ilan eden ve Rus silahlı kuvvetleri ile ilgili yanıltıcı nitelikteki ‘yalan haberlerin’ yayılmasını önlemeyi hedefleyen yasa, Rusya’nın Ukrayna işgalinden sekiz gün sonra kabul edilmişti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözcüsü Ravina Shamdasani ise protestocuyu ‘‘Çok cesur bir gazeteci’’ olarak değerlendirerek ‘‘Yetkililere ifade özgürlüğünü kullandığı için misilleme ile karşılık vermemeleri çağrısında bulunuyoruz’’ dedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, geçen hafta Rusya’da savaş karşıtı aktivistlerin hapse atılmasından ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmasından duyduğu kaygıyı dile getirmişti.

Rusya’da işgalden beri 15 bin protestocu gözaltına alındı

İnsan hakları gruplarına göre Ukrayna’nın işgal edildiği 24 Şubat’tan bu yana Rusya’da savaş karşıtı protestolarda 15 bin kişi gözaltına alındı.

Shamdasani, bu 15 bin kişinin kaçının hala gözaltında olduğunu bilemediklerini kaydetti. Sözcü, gözaltındakilere erişimlerinin olmadığını söyledi.

