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  4. Canlı yayında sinekle imtihan! Sosyal medyanın gündemine oturdu

Canlı yayında sinekle imtihan! Sosyal medyanın gündemine oturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 12:27 | Son Güncelleme

Habertürk ana haber sunucusu Veyis Ateş’in canlı yayında sinek ile imtihanı sosyal medyanın gündemine otururdu. Ateş'in sinekle mücadelesi akıllara Türk sinemasının efsane karakteri Badi Ekrem’i getirdi.

Habertürk ana haber sunucusu Veyis Ateş’in canlı yayında sinek ile mücadele etmek zorunda kaldı. Sineğe tepkisini, “Yolunu şaşırmış bir sinek, dakikalardır benimle, saçlarımla ve kağıtla uğraşıyor” diyerek gösteren Ateş daha sonra elindeki kağıtla sineği kovaladı. Ateş, bir türlü yakasını bırakmayan sineği “hadi güle güle” diyerek uğurladı.

Ateş’in rahat tavırlarını sosyal medya kullanıcıları, Hababam Sınıfı’ndaki “Badi Ekrem” karakterine benzetti ve Ateş’in videosunu “Badi Ekrem”in hareketleriyle birleştirip yayınladı.

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Anahtar Kelimeler:
Veyis Ateş Sinek canlı yayın

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