Canlı yayında sinekle imtihan! Sosyal medyanın gündemine oturdu

Habertürk ana haber sunucusu Veyis Ateş’in canlı yayında sinek ile mücadele etmek zorunda kaldı. Sineğe tepkisini, “Yolunu şaşırmış bir sinek, dakikalardır benimle, saçlarımla ve kağıtla uğraşıyor” diyerek gösteren Ateş daha sonra elindeki kağıtla sineği kovaladı. Ateş, bir türlü yakasını bırakmayan sineği “hadi güle güle” diyerek uğurladı.

Ateş’in rahat tavırlarını sosyal medya kullanıcıları, Hababam Sınıfı’ndaki “Badi Ekrem” karakterine benzetti ve Ateş’in videosunu “Badi Ekrem”in hareketleriyle birleştirip yayınladı.

