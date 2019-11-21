Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Geçtiğimiz eylül ayında bir izdivaç programında dünya evine giren 74 yaşındaki Milojko Bozic ve 21 yaşındaki Milijana Bozic çifti, aralarındaki yaş farkı sebebiyle tüm dünyanın dikkatini çekmişti.

Nikah tarihinden bu yana yalnızca 2 ay geçmesine rağmen 74 yaşındaki Milojko Bozic, kendisinden 53 yaş küçük eşi Milijana Bozic'ten boşanma kararı aldı.

74 yaşındaki adam, Sırbistan'da yayınlanan 'Parovi' (Çiftler) adlı bir izdivaç programında 21 yaşındaki eşinin 60 yaşındaki Nemanja Stamatovic Zabac'la duşta öpüşmesi sebebiyle bu kararı aldı.

Boşanma kararına sebep olan söz konusu anlarda 21 yaşındaki Milijana, 60 yaşındaki Nemanja Stamatovic Zabac'la duşakabine giriyor.

Bu sırada yatağında dinlenen 74 yaşındaki Milojko Bozic bir süre sonra eşinin 60 yaşındaki bir başka yarışmacı ile öpüştüğü haberini alıyor.

Yaşananları duyunca öfkelenen 74 yaşındaki Milojko Bozic, 21 yaşındaki eşinin yanına gidiyor ve tansiyon yükseliyor.

Sırbistan basınında yer alan haberlere göre 60 yaşındaki Nemanja Stamatovic Zabac, duşta öpüştüğü 21 yaşındaki Milijana'ya boşanması durumunda alacağı tazminattan kendisine 50 bin dolar vermesi için baskı

yapıyor.