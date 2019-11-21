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Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.11.2019 10:48 | Son Güncelleme

Sırbistan'da bir televizyon programında yaşanan olay ülke gündemine bomba gibi düştü.

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Geçtiğimiz eylül ayında bir izdivaç programında dünya evine giren 74 yaşındaki Milojko Bozic ve 21 yaşındaki Milijana Bozic çifti, aralarındaki yaş farkı sebebiyle tüm dünyanın dikkatini çekmişti.

Nikah tarihinden bu yana yalnızca 2 ay geçmesine rağmen 74 yaşındaki Milojko Bozic, kendisinden 53 yaş küçük eşi Milijana Bozic'ten boşanma kararı aldı.

74 yaşındaki adam, Sırbistan'da yayınlanan 'Parovi' (Çiftler) adlı bir izdivaç programında 21 yaşındaki eşinin 60 yaşındaki Nemanja Stamatovic Zabac'la duşta öpüşmesi sebebiyle bu kararı aldı.

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Boşanma kararına sebep olan söz konusu anlarda 21 yaşındaki Milijana, 60 yaşındaki Nemanja Stamatovic Zabac'la duşakabine giriyor.

Bu sırada yatağında dinlenen 74 yaşındaki Milojko Bozic bir süre sonra eşinin 60 yaşındaki bir başka yarışmacı ile öpüştüğü haberini alıyor.

Yaşananları duyunca öfkelenen 74 yaşındaki Milojko Bozic, 21 yaşındaki eşinin yanına gidiyor ve tansiyon yükseliyor.

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Sırbistan basınında yer alan haberlere göre 60 yaşındaki Nemanja Stamatovic Zabac, duşta öpüştüğü 21 yaşındaki Milijana'ya boşanması durumunda alacağı tazminattan kendisine 50 bin dolar vermesi için baskı
yapıyor.

74 yaşındaki Milojko Bozic, 53 yaş küçük eşinin 60 yaşındaki bir başka adamla duşta öpüşmesinin ardından sağlık sorunları sebebiyle Parovi programının çekildiği evi terk etti.

Avukatından yapılan açıklamada 74 yaşındaki Milojko Bozic'in boşanma sürecini başlattığı bilgisi verildi.

Programın prodüktörü, 74 yaşındaki Milojko Bozic'in zor zamanlar yaşadığını ve bu sebeple hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

74 yaşındaki Milojko Bozic'in programdaki yakın arkadaşı Aleksandra Jaksic'e avukat aradığını söylediği aktarıldı.

Aleksandra Jaksic, 74 yaşındaki Milojko Bozic'in boşanma işlemlerini programın çekildiği villada sürdürmek istediğini ifade etti.

Çiftin boşanma süreci şimdiden merak konusu oldu.

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