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Canlı yayında şok olay! Milletvekilini tekme tokat dövdü

DÜNYA HABERLERİ  | 07.12.2018 13:02 | Son Güncelleme

Ukrayna'da canlı yayınlanan bir televizyon programına katılan bir milletvekili, tartıştığı diğer milletvekiline saldırıp tekme-tokat dövdü. Stüdyodakiler olay karşısında şaşkına döndü

Ukrayna'da iktidarda bulunan Petro Poroşenko Bloğu Milletvekili Oleg Barna ile radikal milliyetçi çizgideki Özgürlük Partisi milletvekili Yuriy Levçenko arasında, Ukrayna'nın on ilinde sıkıyönetim ilan edilmesi konusunda tartışma başladı.

Muhalif milletvekili Levçenko'nun iktidar partisindeki miletvekili Oleg Barna'yı Ukrayna'daki zenginlerin, işadamlarının hizmetçisi olmakla suçlaması üzerine, Barna, Levçenko'nun 'iktidarsız' olduğunu söyledi. Bunun üzerine, muhalif milletvekili Barna, iktidar partisi milletvekili Levçenko'nun yanına gelerek onu yumrukladı ve yere fırlattı.

Televizyon kanalından yapılan açıklamada, bu kavganın bu televizyon kanalının kurulduğu 20 yıldan bu yana yaşanan ilk kavga olduğu belirtilirken, kavgada, kanalın teknik malzemelerinin de hasar gördüğü ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Milletvekili kavga

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