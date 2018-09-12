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Canlı yayında son nefesini verdi!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.09.2018 10:41 | Son Güncelleme

Hindistan’da bir eğitimci yazar canlı yayında hayatını kaybetti.

Televizyon programında bir anda fenalaşan Profesör Doktor Rita Jitendra, ardından kendinden geçti.

O sırada program ekibi de büyük panik yaşadı.

86 yaşındaki kadının kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
canlı yayın kalp krizi Hindistan India Rita Jitendra

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