Canlı yayında söyledi, tepki yağdı: Bebeklere kızamık yerine koronavirüs aşısı yapıldı

Prof. Dr. Zafer Kurugöl, canlı yayında yanlışlıkla 6 aylık veya 1 aylık bebeklere Kovid aşısı yapıldığını, aşının onlara hiçbir yan etkisi olmadığını ve sonuçların ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını söyledi.

"YANLIŞLIKLA BEBEKLERE KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI"

Prof. Dr. Kurugöl şunları ifade etti:

"Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela sağlık ocaklarında yanlışlıkla Hepatit B ve kızamık gibi başka bir aşıyla karıştırabiliyorlar. Küçük çocuklara Kovid aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla da karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde ve son derece de iyi antikor oldu. 6 aylık veya 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları yayınlayacağız zaten. Ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacak. Küçük bebeklerde yüksek doz verseniz bile yan etkisi açısından bir sıkıntı olmuyor."

TEPKİ YAĞDI

Yanlışlıkla 6 aylık veya 1 aylık bebeklere koronavirüs aşısı yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Kurugöl'e sosyal medyada tepki yağdı.

12 YAŞ VE ÜSTÜNE İZİN VERİLMİŞTİ

Ülkemizde son olarak 12 yaş ve üstüne velisinin izni ile aşı onayı verilmişti.

