Canlı yayında stüdyoya kömür getirildi! Yorum yapması istenen profesörün tepkisi olay oldu: "Ne yapabilirim ben bununla..."

14 Ekim cuma akşamı saat 18.45'te Bartın'daki maden ocağında bir patlama meydana geldi. Patlama sonucunda 41 maden işçisi hayatını kaybetti. Yaralıların bir kısmı Bartın'da tedaviye alınırken 6 yaralı da tedavi için İstanbul'a getirildi. Bakan Koca dün akşam yaptığı açıklamada 6 yaralının 5'inin durumun ciddi olduğunu belirtti.

CANLI YAYINDA ŞAŞIRTAN ANLAR

CNN Türk'te maden patlamasıyla ilgili yapılan bir canlı yayında ise ilginç dakikalar yaşandı. Stüdyonun ortasına kömür yığıldığını gören konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Programın moderatürü İTÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cengiz Kuzu'dan ayağa kalkmasını isteyerek, "Buyrunuz ayağa kalkalım. Biz biraz daha yakından bakmak istiyoruz meseleye. Bu kömürün temel özellikleri neler?" sorusunu yöneltti.

"NE YAPABİLİRİM BUNUNLA YANİ..."

Yaşadığı şaşkınlık yüzüne yansıya Kuzu ise, "Bu kömürü internete baktığınızda görürsünüz. Zahmet etmişsiniz getirmişsiniz. Kalkmamı isterseniz kalkarım ama bu yüksek kalorili bir taş kömürüdür. 5700 kalorinin üzerindedir. Bunun asıl özelliği demir-çelik endüstrisinde kullanılır. Bunun dışında söyleyecek bir şey yok. İsterseniz kürekleyebiliriz ama maksadını aşan bir şeyin içine de girmeyi pek arzulamıyorum. Ne yapabilirim ben bununla yani. Şöyle elimize alabiliriz…" karşılığını verdi.





