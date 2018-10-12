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Canlı yayında sürpriz karar: Partisinden istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.10.2018 21:15 | Son Güncelleme

İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Av. Oğuzhan Türk, canlı yayında partisinden istifa ederek tekrar MHP'ye geçtiğini açıkladı.

İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Av. Oğuzhan Türk, Halk TV’de Çağlar Cilara’nın konuğu oldu…

Canlı yayında partisinden istifa ederek tekrar MHP’ye geçen Türk, “Devlet Bahçeli kollarını açtı ülkücülere de yakışan MHP’ye gitmektir” diye konuştu.

İYİ PARTİ’DEN İSTİFA ETTİ, MHP’YE GEÇTİ

MHP’de İstanbul İl Başkan Yardımcılığı da yapan Oğuzhan Türk, İYİ Parti kurucuları arasında yer aldı. Uzun süre İYİ Parti lideri Meral Akşener ile hareket eden Türk, zaman zaman partisine yönelik eleştirilerde bulunuyordu. Oğuzhan Türk, MHP lideri Devlet Bahçeli’den gelen, “İzlenen politikalardan dolayı rahatsızlık duyan, geçmişte bize kırgın ve kızgın olsa da pişmanlık duyan her arkadaşımı kucaklıyor yürekten selamlıyorum. İşte kapı sonuna kadar açık” şeklindeki davetin sorulması üzerine canlı yayında İYİ Parti’den istifa edip MHP’ye geçeceğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
İYİ parti MHP Oğuzhan Türk İYİ Parti istifa

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
anca gidersin. bir de el öptün mü tamamdır
Ne yanar döner oldunuz erkeklik öldü sayenizde
millet sana iyi partide olduğun için oy verdi. nasıl klurda vatandaşın oyunu yok sayarsın
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