Canlı yayında tecavüz itirafı! Stüdyo dondu kaldı

24 yaşındaki genç kadının evliyken başka bir adamdan çocuk yaptığı ve şimdi ise üçüncü bir isimle imam nikahlı evli olduğu öğrenilmişti. 18 yaşında ilk evliliğini yapan ve ilk kocası Faruk Bey'in çocuğun kendisinden olmadığını bildiği halde velayetini üzerine aldığını ileri süren Memiş şunları dile getirmişti:

Memiş sözlerinin devamında ise; ailesinin susmasını söylemesinden dolayı "İşe gidiyorum" diyerek evden kaçtığını belirtti. Birgül Memiş'in iddiası üzerine ilk eş, DNA testi yaptırmayı kabul etti. Genç kadın aylar sonra çocuğunu gördü. Oğluyla hasret giderme fırsatı buldu. Küçük çocuk ise aylar sonra gördüğü annesini istemedi.

Birgül Memiş tecavüz olayını ailesine anlattığı zaman yaşananları şöyle anlattı: "Her yerim yara bere içerisindeydi. Hiçbiri inanmadı hepsi akrabalarının yanında oldu."

Birgül Memiş, 4 yaşındaki oğlunun babasının eski eşi olmadığını iddia ediyor. Müge Anlı, Birgül Memiş'in akrabası tarafından tecavüze uğradığını programda açıkladı. Birgül Memiş ise gözyaşlarına boğuldu.

"18 YAŞINDA EVLENDİM İLK KOCAMI SEVMİYORDUM"

"18 yaşında ailemin zoruyla evlenmeye mecbur bırakıldım. Kocamı sevmiyordum. Evli olduğum süreçte annemle birlikte bitmiş inşaatları temizliyorduk. Orada birisiyle tanıştım ve çocuk ondan oldu."

"KENDİSİNDEN OLMADIĞINI BİLDİĞİ HALDE ÇOCUĞUMU VERMİYOR"

"Faruk Bey, kendisinden olmadığını bildiği halde neden çocuğu vermiyor?" sorusu üzerine ise Birgül Memiş, "Eski eşim bana inat çocuğumu vermiyor. Çünkü benimle barışmak istiyor. Ama ben evliyim. Onunla barışmak istemiyorum" yanıtını verdi. Genç kadın ardından, "İlk eşimin çocuğu olmuyordu. 2,5-3 sene beraber yaşadık. Bana ve çocuğuma şiddet uyguluyordu" ifadelerini kullandı.

ŞİMDİKİ EŞİYLE İMAM NİKAHLI

Şimdiki eşiyle imam nikahlı olduğunu da söyleyen 24 yaşındaki Memiş, "Neden resmi nikah kıymadınız?" sorusuna ise "Biraz zaman istedi resmi nikah kıymak için. Ben de kendisine zaman tanıdım" dedi.

SOKAKTA KALIYORDUM, ÇOCUĞU KENDİMLE BERABER REZİL EDEMEZDİM"

Memiş mahkemede çocuğun velayetini verme sebebini ise "O zaman sokakta kalıyordum. Çocuğu kendimle beraber sokakta rezil edemezdim" sözleriyle açıkladı.

"O MADDE İÇİP SATAN BİRİ, İSTESE DE ÇOCUĞU VERMEM"

Gerçek babasının çocuğu istemediğini de belirten Memiş, "O madde içip satan bir insan. O zamanlar böyle birisi olduğunu bilmiyordum. Sonradan öğrendim. Şimdi çocuğu istese dahi vermem" dedi.

"DNA TESTİ İSTEDİ"

Müge Anlı'nın "Çocuğun başkasından olduğunu söylemeye korkmadın mı?" sorusuna ise "Hayır" yanıtını veren Memiş, "Ben yüzde yüz eminim. Kendi çocuğumun kimden olduğunu bilmeyecek miyim?" diyerek DNA testi yapılmasını istedi.

