HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Canlı yayında tehdit edildiğini söyleyen kadın için polis seferber oldu

Canlı yayında tehdit edildiğini söyleyen kadın için polis seferber oldu

14.02.2021 13:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Canlı yayında tehdit edildiğini söyleyen kadın için polis seferber oldu

Afyonkarahisar'da canlı yayın yaptığı sırada silah sesleri duyulan ve ağlayarak yardım isteyen kadının evine giden polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile tehdit edildiğini söyleyerek yardım isteyen vatandaşa emniyet güçlerinin Erenler Karakolu'nun da bölgede olması sayesinde anında ulaştığı ve olaya müdahale ettiği bildirildi.

Açıklamada, olaya karışan 2 şüphelinin gözaltına alındığı ve gerekli adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

İnternet sitelerindeki görüntülerde sosyal medyada canlı yayın yapan genç kadının iki kişinin kendisini ölümle tehdit ettiğini söylemesi yer alıyor.

Bu sırada silah seslerinin duyulması üzerine ağlamaya başlayan kadının "Ne olur yardım edin. Afyon Erenler Mahallesi'ndeyim." dediği duyuluyor.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanede öğrendi! Koronaya yakalandı, hayatı kurtuldu Hastanede öğrendi! Koronaya yakalandı, hayatı kurtuldu
Topbaş'ın ölüm nedeniyle ilgili açıklamaTopbaş'ın ölüm nedeniyle ilgili açıklama
Has Turizm çağrı merkezine nasıl ulaşılır?Has Turizm çağrı merkezine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüse yakalandı, hayatı kurtuldu

Koronavirüse yakalandı, hayatı kurtuldu

Kahreden haberi Bakan Akar duyurdu! 13 sivil şehit edildi

Kahreden haberi Bakan Akar duyurdu! 13 sivil şehit edildi

Beklenen kar başladı: Saatlerdir aralıksız yağıyor

Beklenen kar başladı: Saatlerdir aralıksız yağıyor

7.3'lük deprem sonrası onlarca yaralı

7.3'lük deprem sonrası onlarca yaralı

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Diğer Haberler

Bakan Soylu: Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek

Soylu'dan net mesaj: Tek bir terörist kalmayana kadar...

Şırnak’ta trafik kazası: 1 polis hayatını kaybetti

Polis memuru hayatını kaybetti

Hüseyin Topbaş: Korona değil organ yetmezliğinden vefat etti

Topbaş'ın ölüm nedeniyle ilgili açıklama

Kadir Topbaş'a veda

Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlanıyor

Kılıçdaroğlu'ndan şehit 13 sivil vatandaş için başsağlığı mesajı

Kılıçdaroğlu: Milletimizin başı sağ olsun

13 sivilin şehit edildiği mağarada teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

13 sivilin şehit edildiği mağaradan çıktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.